Профессор ВШЭ рассказал, как разморозить попавшие под санкции ценные бумаги

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Профессор Высшей школы экономики, инвестор Евгений Коган отмечает, что ряд брокеров уже предлагают россиянам услуги по выводу через зарубежные счета замороженных западных акций и облигаций. Об этом эксперт заявил NEWS.ru.

Но в таких сделках инвесторы вынуждены соглашаться на огромный дисконт. Он зависит от вида бумаг и может составлять от 40% до 70%, — предупреждает аналитик.

Второй вариант — ничего не предпринимать и ждать, что российские власти помогут гражданам в решении этого вопроса. Но сколько ждать, неясно, отмечает Евгений Коган.



Напомним, 30 мая Банк России ограничил биржевые торги некоторыми западными ценными бумагами. Ограничения коснулись активов, которые учитываются в Национальном расчетном депозитарии (НРД), так как до этого европейский депозитарий Euroclear заблокировал операции с бумагами в НРД. В деньгах объем таких активов составил до 14% от всех купленных на СПБ-Бирже бумаг. Теперь ЦБ постепенно повышает требования к инвесторам, которые хотят вкладываться в иностранные ценные бумаги.

В начале сентября глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ обсуждает с банками идею создания фонда компенсации для инвесторов, активы которых заморозили в иностранных структурах. Президент ВТБ Андрей Костин также предложил разрешить иностранным инвесторам выкупать замороженные бумаги у россиян, и наоборот.

Подробнее о том, во что сегодня вкладываться российским инвесторам, Евгений Коган рассказал в интервью NEWS.ru.