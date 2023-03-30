Проезд в московском транспорте стал дешевле

Фото: Пресс-служба платежной системы «Мир»

До 30 июня проезд в столичном транспорте стоит дешевле. Пассажиры смогут получить по 10 рублей в виде кешбэка с каждой оплаты проезда картой «Мир», загруженной в смартфон, или через биометрию.

Сэкономить на проезде при оплате картой в смартфоне можно в метро, на МЦК, МЦД (D-1, D-2) и во всем наземном транспорте — электробусах, автобусах, трамваях. Для получения кешбэка нужно загрузить национальную карту в смартфон на базе Android в один из мобильных платежных сервисов – Mir Pay, Samsung Pay или SberPay. Также необходимо, чтобы телефон поддерживал функцию бесконтактной оплаты (NFC).

Чтобы получать кешбэк 10 рублей за проход по биометрии, банковскую карту платежной системы следует заранее привязать в профиле приложения «Метро Москвы».

Директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир» Мария Точилова отметила, что предложение доступно для всех карт, за исключением карт на пластиковом носителе.

«Кешбэк вернется буквально в течение нескольких минут после совершения оплаты за проезд на ту же карту, которая была привязана в Pay-сервисе или в приложении «Метро Москвы». При этом не имеет значения, в каком банке или регионе выпущена ваша национальная карта», — заявила она.

Заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что это уже восьмая подобная акция в городском транспорте, которая помогает москвичам экономить.

«По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина мы предлагаем нашим пассажирам самые выгодные условия для оплаты проезда <...> Стоимость одной поездки по биометрии с учетом акции составит всего 36 рублей — рекомендую всем попробовать этот удобный сервис», — сказал Ликсутов.

Ранее сообщалось, что российскую платежную систему в скором времени могут запустить в Иране. Об этом заявил замминистра туризма, культурного наследия и ремесел страны Али Асгар Шалбафиян.