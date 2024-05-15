Продажи российских активов за рубежом многократно выросли РБК: продажи активов РФ за рубежом выросли в семь раз, превысив $1 млрд

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press/Global Look Press

По данным отчета рынка M&A, сделки по продаже российских активов за рубежом в денежном объеме выросли в семь раз, до $1,1 млрд, пишет РБК со ссылкой на документ. Аналитики назвали главной причиной роста санкционные риски. При этом число сделок уменьшилось в шесть раз.

Крупнейшей сделкой в начале 2024 года стала покупка казахстанским инвестором Кайратом Итемгеновым мажоритарной доли (26,19%) в железнодорожном перевозчике Globaltrans у трех фирм с российскими бенефициарами. Второй по величине транзакцией признана продажа МТС своей армянской «дочки» — ЗАО «МТС Армения» (работает под брендом Viva-MTS) — кипрской компании Fedilco Group Limited. Третьей — сделка по продаже «Трансмашхолдингом» двух казахстанских активов — долей в АО «Локомотивосборочный завод» (ЛКЗ), подконтрольном «Казахстанским железным дорогам», и в совместном с французами проекте Alstom.

Администрация Соединенных Штатов намерена использовать полученные от Конгресса США полномочия для конфискации замороженных активов Российской Федерации, заявил ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен во время своего визита в Киев. Он отметил, что Вашингтон работает, чтобы передать российские активы Украине. По словам чиновника, США хотят, чтобы замороженные активы РФ были использованы «на благо Украины». Для этого страна работает с партнерами по объединению G7, добавил госсекретарь.