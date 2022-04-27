Продать нельзя купить: что теперь делать владельцам паёв Статистика говорит о чистом оттоке средств из ПИФов, но масштабы выводов пока не велики

На фоне вводимых санкций, падения российского фондового рынка после «биржевых каникул» и общей неопределённости риски для владельцев паёв в инвестфондах заметно возросли. ПИФы, которые до сих пор рассматривались в качестве неплохой альтернативы банковским вкладам, продолжают терять былую популярность. Начинающим инвесторам, которые только планируют заработать на этом рынке, придётся долго ждать. При этом у экспертов нет единого мнения относительно дальнейших действий тех, кто вложился в ПИФы до февральских событий. Подробнее — в материале портала.

Потрясения и опасения

В условиях снижающихся ставок по депозитам покупка паёв (акций) фонда, представляющего собой готовую корзину ценных бумаг, стала рассматриваться качестве неплохой альтернативы банковским вкладам. По данным ЦБ, в 2021 году количество пайщиков — физических лиц — увеличилось втрое, до 7,7 млн человек. Лидером по числу новых пайщиков стали биржевые фонды благодаря растущему рынку акций, в которые вкладывались клиенты с небольшими суммами. При этом чистый приток средств в ПИФ по итогам года достиг 989,5 млрд рублей — это максимальное значение за всю историю наблюдений.

Мало кто мог предположить, что начало 2022 год заставить пайщиков серьёзно сожалеть о сделанном выборе. 24 февраля на Московской бирже случился обвал. А уже в начале марта инвесторы не смогли распоряжаться принадлежащим им паями ПИФов из-за заморозки операций с ними управляющими компаниями.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Факт остановки операций со стороны управляющих компаний для владельцев паёв стал настоящим потрясением, говорит частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Фёдор Сидоров. Возобновление операций с паями привело к оттоку средств. Из открытых и биржевых ПИФов «ушло» более 5 млрд рублей — розничные инвесторы забирали свои деньги, опасаясь потерь, отмечает эксперт.

Для сравнения, чистый отток средств из розничных паевых фондов в марте 2020 (начало пандемии) составил около 4,4 млрд рублей, но абсолютный рекорд был установлен в декабре 2014 года — тогда на фоне резкого роста ставок по депозитам инвесторы забрали из открытых фондов 10 млрд рублей. По оценке Investfunds, стоимость чистых активов (СЧА) ПИФов с 21 февраля снизилась с на 114 млрд рублей, с 1,448 до 1,334 трлн рублей.

Сокращение стоимости чистых активов на 10% с февраля напрямую говорит о том, что управляющие ПИФов просто берут эти цифры «с потолка», поскольку с февраля российский рынок потерял более 30%, замечает специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов. Вполне вероятно, что это просто замалчивание реальных убытков, предполагает эксперт.

Рынок ПИФов — это прекрасный пример того, как завёрнутая в красивую обёртку доходности идея может быть совершенно легальным обманом клиентов банков, — уверен Вавилов.

По его словам, де-факто ПИФы никогда не приносили доход выше инфляции, поскольку это было бы невыгодно менеджерам по продажам и управляющим этих фондов. Их структура и сделки никогда не были прозрачными, а доходность зачастую «выдумывалась». Если считать доходность по портфелю, составленному аналогично ПИФу, то она часто в 3-4 раза превышала доходность непосредственно самого фонда, указывает Вавилов. Поэтому, считает эксперт, вкладываться в ПИФы не стоит: гораздо выгоднее и проще составить схожий портфель на личном брокерском счёте.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Пациент, скорее, жив

К торгам на МосБирже сейчас допущены фонды, ориентированные на российские рублёвые активы. Биржевые фонды на иностранные активы и ETF по-прежнему недоступны в связи с ведёнными ограничениями европейских депозитарно-клиринговых организаций. Большинство иностранных активов в таких ПИФах оказались заблокированы, и, по сути, средства инвесторов, вложенные в такие ПИФы, оказались «заморожены», напоминает руководитель отдела торговых операций УК «Финам Менеджмент» Виктор Залогин. А вот инвестонды, ориентированные на российский рынок, продолжают функционировать в штатном режиме.

Рынок ПИФов оживает, но он очень слаб, как и российский фондовый рынок, отмечают эксперты. Спрос на ПИФы есть, но низкий, признаёт финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Ситуация стабилизируется, фонды по-прежнему достаточно популярны, хотя прежней активности у непрофессиональных участников рынка не наблюдается, добавляет Сидоров.

Сейчас главный фактор для всего фондового рынка и для владельцев паёв в частности — неопределенность. Многие опасаются новых негативных событий на бирже, поэтому участники рынка ждут дальнейшего оттока средств из БПИФов и ПИФов.

Лучше всё-таки помнить, что БПИФы и ПИФы — это долгосрочные инвестиции, а ставки по-прежнему привлекательны. Риск уйдёт, по мере стабилизации ситуации фонды станут снова популярным инструментом у розничных инвесторов, — считает Сидоров.

По мнению Залогина, момент «просадки» — не самое лучшее время для вывода активов, так как для некоторых это означает фиксацию убытка.

Напротив, текущую ситуацию можно рассматривать как хорошую возможность купить подешевевшие активы. Конечно делать это надо осторожно, разбив имеющийся свободный капитал на несколько частей«, — говорит эксперт.

По мнению аналитик УК «Альфа-Капитал» Александра Джиоева, в отношении паевых фондов стоит придерживаться главного правила долгосрочного инвестирования: не совершать операций, поддаваясь эмоциям, а самое главное — рассматривать имеющиеся возможности паевых фондов для инвестиций в перспективные активы. К примеру, сейчас очень привлекательно выглядит ПИФ на ресурсные компании, которые являются бенефициарами высоких мировых цен на сырьевые ресурсы, а текущие ценовые уровни компаний являются дополнительным аргументом в их пользу, говорит эксперт.

«Продавать не задумываясь»

Но далеко не все разделяют такой оптимизм. Антонов полагает, что из-за геополитических рисков инвестиции в ПИФы будут неэффективны — до тех пока не появится «просвет» в отношении будущего российского фондового рынка. Если у инвесторов уже есть купленные ПИФы, которые находятся в минусе, остаётся сидеть и ждать, когда они начнут показывать прибыль. Если минус небольшой, то можно продавать не задумываясь (если это позволяет управляющая компания), так как на банковских вкладах можно заработать без рисков 15% годовых, поясняет Антонов.

Для тех, кто уже вложился в ПИФы и «завис» в них с февраля, а, возможно, и раньше, (российский рынок начал снижение примерно полгода назад), вариант один — продавать свои паи, чтобы не тратить нервы, соглашается Вавилов. Вместо них можно купить на рынке акции, которые будут приближены к тому, во что вкладывался ПИФ, уточняет он.

Возможно, инвестор захочет пересмотреть портфель и найдёт для себя более интересные бумаги. Но факт остается фактом — из ПИФов нужно выходить даже с убытками, поскольку восстановить потери на рынке будет проще собственными силами, чем ждать, когда восстановится стоимость пая, настаивает аналитик.