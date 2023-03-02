Приложения «Тинькофф» удалили из App Store

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Приложения «Тинькофф» стали недоступны в App Store, сообщается в официальном Telegram-канале банка. Отмечается, что уже скачанные приложения будут работать как обычно, компания также сообщит, как можно будет безопасно скачать приложения в дальнейшем.

Этот день все же настал — приложения «Тинькофф» удалили из App Store, — говорится в сообщении.

Ранее ЕС ввел в действие 10-й пакет санкций против России, в который включены Минобороны РФ и Служба внешней разведки, предприятие «Росатомфлот», медиагруппа «Россия сегодня», Альфа-Банк, Росбанк и Тинькофф Банк. Кроме того, в черный список попали глава Россотрудничества Евгений Примаков, хирург Леонид Рошаль, глава СПЧ Валерий Фадеев, омбудсмен Татьяна Москалькова и зампред правительства Московской области Вячеслав Духин — за эвакуацию детей из зоны спецоперации. Всего ограничения введены в отношении 87 физических и 34 юридических лиц. В Кремле новый санкционный список ЕС назвали абсурдным, отметив, что в нем присутствуют имена врачей и правозащитников, которые не имеют никакого отношения к теме санкций.