ЦБ предложил обязать банки возвращать переведенные мошенникам деньги В ЦБ предложили обязать банки возвращать россиянам переведенные мошенникам деньги

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Банк России предложил обязать банки возвращать денежные средства клиентов, которые те перевели мошенникам, рассказал в беседе с РИА Новости глава департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров. По его словам, информация о мошеннических счетах будет содержаться в базе данных ЦБ. Если кредитная организация проведет подобный платеж, она будет обязана компенсировать сумму в полном объеме.

Представитель Банка России подчеркнул, что на компенсацию средств банкам будет дано 30 суток. Если же перевод осуществлялся из-за рубежа, то исполнение мер должно быть произведено в течение 60 суток.

Последняя редакция законопроекта предусматривает, что банки, исполнившие перевод на мошеннический счет, должны будут вернуть клиенту всю сумму в течение 30 дней с момента получения от него заявления. По трансграничным переводам предполагается срок в течение 60 дней, — подчеркнул он.

Также предлагается ввести двухдневный период, во время которого банк будет обязан приостановить перевод денег на счёт, информация о котором содержится в специальном реестре ЦБ. Поправки в закон о национальной платежной системе уже готовы и находятся на рассмотрении.

Ранее Совет по защите прав потребителей финуслуг при ЦБ предложил блокировать переводы свыше 10 тысяч рублей на промежуточных счетах, пока пользователь не пройдёт дополнительную идентификацию. Инициатива была предложена в качестве меры защиты от мошенников. Кроме этого, гражданам предлагается дать возможность сообщать в полицию о мошенничестве через кол-центры банков, которые могли бы вместе с заявлением передавать данные о спорной операции.