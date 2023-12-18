Правкомиссия ввела лимит на банковские переводы без открытия счета РБК: в РФ перевод денег без открытия счета ограничат 100 тысячами рублей

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Правительственная комиссия по законопроектной деятельности ввела лимит на банковские переводы граждан без открытия счета, сообщает РБК, ссылаясь на соответствующий документ. Он составит 100 тысяч рублей.

Если физическому лицу будет необходимо сделать разовый платеж на большую сумму, чем 100 тысяч рублей, потребуется прохождение полной идентификации, — заявили в представительстве Росфинмониторинга.

В таком случае электронное средство платежа (ЭСП) станет персонифицированным, а лимит разовой операции увеличится до 600 тысяч рублей.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, действие поправок коснется граждан, прошедших упрощенную идентификацию личности. В настоящий момент никаких ограничений на единоразовый перевод для данной категории нет.

В Росфинмониторинге добавили, что отсутствие лимита противоречит международным нормам в области противодействия финансированию терроризма. Вносимые поправки призваны сделать банковские операции более прозрачными для контрольных органов.

Данный законопроект вносит изменения в «антиотмывочный» закон (115-ФЗ), а также закон «О Национальной платежной системе» (161-ФЗ). Далее поправки рассмотрят на заседании правительства. Изменения вступят в силу через год после принятия парламентом.

Ранее правительство РФ представило механизм контроля продаж валютной выручки для российских компаний. Росфинмониторинг и Центробанк направили экспортерам соответствующие инструкции, которые включают пять требований.