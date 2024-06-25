Правда ли, что работающим россиянам проиндексируют пенсии: на сколько?

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Со следующего года работающим пенсионерам начнут индексировать выплаты. Соответствующий законопроект был принят в Госдуме в первом чтении. В 2016-м власти поставили этот процесс на паузу. Когда пожилым россиянам поднимут пенсии и на сколько — в материале NEWS.ru.

Сколько работающих пенсионеров в России

Возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам в России затронет 7,87 млн человек, написал в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, это решение позволит вернуть опытные кадры в экономику и повысить производительность труда.

«Ежегодно пенсии будут повышаться не только тем, кто уже вышел на заслуженный отдых, но и тем, кто продолжает работать», — сказал Володин.

Он также отметил, что средства на реализацию этой инициативы найдены, несмотря на 21 тысячу санкций, введенных странами Запада против России.

Как работающим прекратили индексировать пенсии и что сделали вместо этого

Пенсионерам по старости или инвалидности, которые официально трудоустроены, выплаты не индексировали с 2016 года. С 1 августа каждого года им немного увеличивают пенсию — максимум на сумму трех пенсионных баллов. В этом году эта сумма составила чуть более 350 рублей. Тем не менее в Госдуме неоднократно звучали предложения об индексации выплат. С такой инициативой выступали как депутаты от КПРФ, так и от «Единой России».

Тем не менее власти не проводили индексацию пенсий работающих пенсионеров (в отличие от пенсий неработающих), несмотря на инфляцию. Как утверждали в Пенсионном (теперь — Социальном) фонде год назад, это снизило бы уровень обеспечения неработающих пенсионеров и потребовало бы дополнительных расходов бюджета в размере около 500 млрд рублей. Но работодатели трудящихся пенсионеров все равно платят взносы за таких сотрудников в Социальный фонд. В результате у последних копятся и стаж, и пенсионные баллы. Впрочем, они будут учитываться при выплатах, лишь когда пенсионер уволится. Тогда же учтут и все индексации пенсий, которые он пропустил. С учетом того, что основная пенсионная стратегия россиян — «работать до смерти», бюджет экономил значительные суммы.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Когда и как проиндексируют пенсии работающим пенсионерам

Госдума приняла в первом чтении законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам с 2025 года. Нет сомнений в том, что его быстро одобрят, так как инициатива напрямую исходит от президента Владимира Путина. В таких случаях законопроекты, как и документы правительства, принимаются парламентом (за исключением тех, когда документ решают доработать на самом верху).

Пересчет пенсий будет проводиться дважды в год — с 1 февраля на уровень инфляции и с 1 апреля, когда меняется размер индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК), то есть пенсионного балла. Что важно: условия индексации будут одинаковыми и для работающих, и для неработающих пенсионеров. Это значит, что трудящимся будут так же повышать пенсии на величину официальной инфляции по итогам прошлого года. Например, в 2024-м индексация для обычных пенсионеров составила 7,5% (правда, уже с 1 января, а не 1 февраля).

В этом году, по прогнозу Минэкономики, инфляция может составить 5,1%, Ряд экспертов допускают, что она вырастет до 10%. По этой причине пенсию в феврале 2025-го могут поднять на 5–10%, если экономическая ситуация в России не ухудшится в ближайшие полгода.

Тем временем в пресс-службе Минфина пояснили, что «выплата индексации за пропущенные годы будет идти так же, как и сейчас, после завершения трудовой деятельности».

«Таким образом, в 2025-м работающие пенсионеры будут получать пенсию с учетом индексации 2025 года, в 2026-м — с учетом индексации 2025 и 2026 годов, в 2027 году — с учетом индексации 2025, 2026 и 2027 годов», — добавили в пресс-службе ведомства.

Откуда власти возьмут деньги на индексацию пенсий

Индексацию пенсии работающим пенсионерам будут проводить за счет роста НДФЛ с 13% до 15% на часть зарплаты для отдельных категорий работников и повышения налога на прибыль с 20% до 25% в 2025 году, заявил NEWS.ru ведущий эксперт Института социальной политики НИУ ВШЭ Евгений Якушев.

По его словам, решение приостановить индексацию пенсий работающим пенсионерам с 2016 года было продиктовано тем, чтобы в первую очередь компенсировать утраченные заработки ушедшим на отдых. Теперь в социальной сфере доминирует подход к финансированию мер соцподдержки за счет бюджета.

«В целом приоритетом является безусловная поддержка текущих обязательств „всем понемногу“. И это приводит к „плоским“ выплатам, обеспечивающим прожиточный минимум», — сказал Якушев.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сколько в среднем получают работающие и неработающие пенсионеры

После последней индексации средний размер страховой пенсии по возрасту у неработающих увеличился на 1,6 тысячи рублей — до 23,4 тысячи вместо ранее планировавшихся 22,8 тысячи рублей. На это повлияли рост курса доллара и ускорение инфляции летом и в сентябре 2023 года. В итоге в 2024-м власти добавили к пенсии всего на 600 рублей больше, чем предполагали.

Средний размер пенсий работающих пенсионеров в прошлом году составил 17,3 тысячи рублей. При этом еще в начале 2022-го в Минтруде заявили со ссылкой на данные Пенсионного фонда, что средний совокупный доход работающих пенсионеров в РФ, включающий пенсию и зарплату, составляет 66 тысяч рублей в месяц. Стоит также отметить, что часть пенсионеров получают зарплаты в конвертах. По этой причине законопроект об индексации нацелен в том числе и на то, чтобы вывести пожилых работников в официальное поле и начать собирать больше налогов.

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