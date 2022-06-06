Посол США в России восхитился талантом Набиуллиной Посол США в России назвал талантливой работу Набиуллиной по укреплению рубля

Фото: duma.gov.ru

Эльвира Набиуллина

Посол США в России Джон Салливан дал интервью ТАСС, в котором назвал талантливой работу главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной по укреплению рубля. Вместе с тем Салливан предположил, что влияние санкций и мер экспортного контроля со временем значительно возрастёт.

Председатель Центрального банка — исключительно талантливый человек, она провела великолепную работу по временному укреплению рубля, может быть, даже чрезмерному. Курс рубля вырос, — признал он.

Ранее исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов предположил, что ослабление рубля по отношению к доллару и евро возможно уже в начале II квартала 2022 года. По его словам, это связано с увеличением санкционного давления со стороны западных стран. К тому же сдерживание роста курса доллара негативно влияет на наполняемость бюджета в условиях ограниченного импорта.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников также заявил, что России необходимо возвращаться к равновесному курсу валют, который был раньше, поскольку высокий курс рубля делает российскую продукцию неконкурентной на внешнем рынке.