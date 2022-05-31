«Реакция на спрос»: экономист о подключении турецкого DenizBank к «Миру» Экономист Беляев объяснил реакцией на спрос подключение турецкого DenizBank к «Миру»

Турецкий Denizbank / Фото Shutterstock

Российская платежная система «Мир» пользуется спросом в Турции, потому что сейчас «оживился туристический поток», и банковская сфера на это реагирует, пояснил в беседе с NEWS.ru кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев решение турецкого DenizBank принимать карты «Мир». Ранее принимать карты с российской платежной системой начали банки Ziraat Bankası, Vakıfbank и Iş Bankası.

Естественно банк отреагировал на то, что пользуется спросом. Бизнес всегда реагирует, на спрос и банковская сфера тут не исключение. Поскольку сейчас оживился туристический поток в Турцию со стороны России, а Visa и Mastercard сейчас перекрыты для пользования россиянами, — заявил Беляев.

Экономист предположил, что «Мир» можно распространить среди международных банковских систем, в том числе в Китае. Однако Пекин трепетно и с особой осторожностью подходит к своим финансовым вопросам, поэтому полноценной интеграции с Union Pay пока не вышло, а карты «Мир» принимаются «только в определенных банках Поднебесной».

Мы, конечно, возлагали серьезные надежды на кобрендинг с китайской системой Union Pay, но проблема тут в том, что Китай всегда достаточно осторожно относится к своим финансовым вопросам, — добавил Беляев.

Ранее стало известно, что карты «Мир» могут заработать в Египте. Замгендиректора TEZ TOUR Египет Тамер Саид заявил, что Каир по просьбе туроператоров разрабатывает возможность подключения к российской платежной системе. По его словам, вопрос может быть решён уже к концу лета.