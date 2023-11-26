Половина российских компаний запланировала повысить зарплаты сотрудникам РБК: каждая вторая компания в России готова повысить зарплаты сотрудникам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Каждая вторая компания в России планирует повысить зарплаты сотрудникам в ближайшее время, пишет РБК со ссылкой на исследование SuperJob. Опрос показал, что большинство российских компаний уже повысили зарплаты сотрудникам в 2023 году.

О планах повышения или индексации зарплаты заявили 50% опрошенных компаний, согласно данным опроса. В прошлые годы о таких планах заявило меньше компаний — в 2020–2022 годах их доля не превышала 30%, отмечает издание.

По результатам исследования, 47% российских работодателей повышали или индексировали зарплаты менее чем полгода назад, 32% — полгода-год назад. В каждой десятой компании повышали зарплату один-два года назад.

Об отсутствии планов повышения зарплаты заявили 28% компаний. Опрос проводился среди кадровиков 10–24 ноября в 244 населенных пунктах по всей России.

Ранее юрист Ирина Михеева рассказала, что работодателей начнут штрафовать за слишком низкие заработные платы. Штрафы до 100 тысяч рублей грозят компаниям, которые устанавливают оклад ниже уровня минимального размера оплаты труда. С 1 января 2024 года МРОТ вырастет до 19 242 рублей, как ожидается.

Вице-премьер Татьяна Голикова ранее заявила, что средняя зарплата в России выросла до 70,3 тысячи рублей. По ее словам, за первые восемь месяцев 2023 года зарплаты поднялись на 7,5%.