Подсчитана стоимость летнего переезда на дачу «Авито Услуги»: Стоимость летнего переезда на дачу в среднем составит от 10-12 тыс. руб.

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По данным данным «Авито Услуг», в среднем стоимость переезда на дачу этим летом обойдется россиянам в 10-12 тыс. руб. В эту сумму, в частности, входят услуги по автоперевозке, а также работа грузчиков. Дополнительно можно заказать упаковку вещей и сборку-разборку мебели.

Согласно аналитическим данным «Авито Услуг», в среднем по стране переезд на дачу в летнее время под ключ может обойтись от 10-12 тыс. руб., — говорится в сообщении сервиса.

Средняя цена за автоперевозку стартует от 4 тыс. рублей (при расстоянии 50 км) за газель (около 5 тонн), в которую помещается кухонная бытовая техника, кровать или диван, а также личные вещи в коробках. Час работы грузчиков стоит от 250 руб. Как правило, дача находится примерно в 60-150 км от города. Таким образом, общая стоимость переезда в среднем составляет 10-12 тыс. рублей.

Но эта сумма может возрасти, если пользоваться дополнительными услугами, к примеру, заказать упаковку вещей. Стоимость такой услуги начинается от 400 руб. в час. Также можно дополнительно заказать разборку и сборку мебели. В среднем, цена работы сборщика начинается от 350 руб. за час или от 1 тыс. руб. за единицу мебели, и может варьироваться в зависимости от региона и сложности работ.

Ранее стало известно, что средняя стоимость строительства дачной бани «под ключ» в России составила 400 тыс. руб. Строительство бани-бочки обойдется как минимум в 100 тыс. руб., постройка каркасной бани — в 250 тыс. руб. Стоимость установки сооружения из готового стенового комплекта начинается от 300 тыс. руб.