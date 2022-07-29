Почему взлетел биткоин и что с ним будет дальше Аналитики рассказали, что ждать от главной криптовалюты и западных рынков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс биткоина сегодня превышал $24 тыс., или взлетал на 11% по сравнению с уровнем вторника в $20,7 тыс. На момент написания материала монета стоит $23,8 тыс. NEWS.ru вместе с экспертами описывает причины и дает осторожные прогнозы на будущее.

Неопытные инвесторы

Трейдер Вячеслав Зайченко указывает: курс биткоина часто следует за рынками. Так, индекс американских компаний S&P 500 (отражает рост и падение акций) во вторник был на отметке 3,9 тыс. пунктов. А сейчас он уже слегка превышает 4 тыс.

Это движение иррационально, считает эксперт, поскольку Федеральная резервная система (Центробанк США) 27 июля подняла ключевую ставку сразу с 1,50–1,75% до 2,25–2,5%. Это сделало кредиты в долларах еще дороже, а значит, ухудшило положение американского бизнеса, который эти кредиты берет. Акции должны были пойти вниз, как и биткоины.

Но случилось обратное. Причина — на рынке еще во время пандемии появилось большое количество любителей. Они ничего не понимают в экономике, не читают соответствующие новости и торгуют через роботов, которые дают им рекомендации на основе уже прошедших событий. При этом, по нашим оценкам, таких любителей на мировых биржах больше 10 млн человек, а их активы — $10–15 трлн. Это гораздо больше, чем у профессиональных игроков, поэтому они очень серьезно влияют на рынки, — сказал Зайченко.

В итоге из-за скупки ценных бумаг и последующего роста рынков люди стали закупаться и «криптой».

Успокоившая всех власть в США

Покупатели биткоинов действительно идут вслед за рынками, соглашается с коллегой профессор ВШЭ, инвестбанкир Евгений Коган. Однако он считает, что причины роста самих рынков в другом.

ФРС убедила людей, что ситуация с инфляцией под контролем. Люди начали снова покупать американские гособлигации, рынки подросли, и это тут же отразилось на «крипте», — сказал эксперт.

Позитивно сыграло и улучшение ситуации на рынке труда в США, добавляет Коган. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе снизилось на 5 тыс. и составило 256 тыс. человек.

Фото: pixabay

Как недавно падал биткоин

NEWS.ru уже писал, как в середине июня ведущие мировые криптовалюты — биткоин и эфир — побили свои полуторагодовые минимумы, подешевев за сутки на 14–15% — до $23,8 тыс. и $1,2 тыс.

Эксперты называли разные причины:

— обвал популярной криптовалюты Luna (из-за избытка предложения);

— приостановка криптоплатформы Celsius. Она временно запретила своим пользователям переводить и снимать деньги с формулировкой «из-за экстремальных рыночных условий»;

— боязнь высокой инфляции в США и, как следствие, вывод денег из рисковых активов — в том числе из биткоинов;

— повышение из-за инфляции ключевой ставки ФРС.

Далее в июне биткоин падал ниже $19 тыс.

Что будет дальше

Трейдер Зайченко полагает, что подъем биткоина нельзя назвать резким. И чтобы говорить о каком-то серьезном восстановлении этой валюты, нужно подождать еще полторы торговые недели.

«В целом же, если биткоин не преодолеет показатель в $29 тыс., то снижение неизбежно — до $24 тыс. Если же он преодолеет, то следующая цель у этой криптовалюты — $72 тыс. (исторический максимум — $69 тыс. — NEWS.ru)», — сказал эксперт.

Профессор Коган же полагает, что в сентябре — ноябре криптовалюта снова упадет до $17–19 тыс., потому что упадут и рынки. Проблемы последних будут связаны с повышениями ключевой ставки ФРС. Правда, Коган ожидает, что к концу года ФРС одумается и, по крайней мере, откажется от дальнейшего увеличения ставки. И это стабилизирует ситуацию.