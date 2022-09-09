Почему NFT теряют популярность (и что это вообще было) Инвесторы разочаровались в невзаимозаменяемых токенах

Фото: Omar Marques/Keystone Press Agency/Global Look Press

Мировой рынок NFT (цифровых активов, привязанных к уникальным вещам) сдувается. За год объемы торгов сократились в пять раз. NEWS.ru поговорил с экспертами о том, что будет дальше, стоит ли покупать NFT сейчас и чем веселые картинки похожи на пирамиду МММ.

Что это такое

NFT представляет из себя токен (цифровую запись в блокчейн), привязанный к уникальному предмету. К примеру, картине или фотографии. Этот токен можно продать или купить. Такие сделки означают передачу прав: после них картина или другой предмет физически может остаться у продавца, но покупатель сможет использовать изображение на своих товарах. Или просто радоваться из-за владения необычным активом.

На волне хайпа стоимость NFT постоянно росла. Например, популярная серия CryptoPunks, куда входило около 10 тыс. мультяшных портретов панков, позволила разбогатеть не одному десятку инвесторов. От них требовалось только одно — покупать уникальные картинки и ждать, когда цена на них подскочит. Так, один инвестор в 2018 году купил «криптопанка № 2338» за 443 доллара. А в 2021 году оказалось, что это изображение относится к редкой серии «зомби-криптопанков» — в нее входило только 88 картинок из всех CryptoPunks. Токен был продан уже за $4,38 млн, цифры потрясали даже самых известных гуру мирового трейдинга.

Другая популярная NFT-коллекция — «Скучающие обезьяны» (Bored Apes). В нее входят 10 тыс. картинок с человекообразными обезьянами. В конце 2021 года одна из этих NFT была продана за $3,4 млн.

Фото: Zuma\TASS

«Бессмыслица» для «дураков»

Но эпоха безудержного хайпа в прошлом. Рынок NFT сдувается, как пробитый воздушный шарик. Владельцы некогда популярных токенов в панике — они не могут продать активы, даже снизив цену в 100 раз. Как отметил в комментарии NEWS.ru криптоэнтузиаст, руководитель компании Turov Invest Ренат Калинченко, изначально рынок NFT был сильно перегрет.

В прошлые годы криптовалюта росла, количество пользователей на рынке было огромным и рынок хайповал. Сейчас количество транзакций снизилось: многие инвесторы уходят из криптовалюты или просто перестают ею торговать, — сказал он.

Число сделок с невзаимозаменяемыми токенами неумолимо падает. По данным сервиса NonFungible, сегодня ежедневно проводится 28–38 тыс. сделок с этими активами. Для сравнения — прошлой осенью, когда был пик моды на NFT, в день могло пройти 150–200 тыс. сделок.

Известные экономисты в один голос твердят: NFT — это пузырь, еще чуть-чуть — и он сдуется, покарав наивных инвесторов. Так, автор книги «Черный лебедь» Нассим Талеб заявил, что рынок NFT лопнет из-за роста ключевых ставок в ведущих странах мира на фоне высокой инфляции. Ведь в таких случаях инвесторы выводят деньги с бирж.

Это все, что нужно, чтобы бессмысленные вещи потеряли смысл, — написал он в Twitter.

Создатель Microsoft Билл Гейтс — еще более резок. Он назвал NFT одним из способов финансового обмана и добавил: эти токены «рассчитаны на дураков». По его мнению, оцифрованные картинки не смогут изменить мир в лучшую сторону. А, следовательно, они скоро никому не будут нужны.

«Сбежавшие» обезьянки

Масло в огонь подливают скандалы вокруг порталов, где продаются NFT. Так, в июне в США арестовали сотрудника крупнейшей NFT-площадки OpenSea — Натаниэля Честейна. Его обвинили в инсайдерской торговле: Честейн знал, какие NFT появятся на главной странице маркетплейса и вырастут в цене. Он покупал их заранее и перепродавал дороже.

Это не первый скандал с OpenSea. В январе на площадке нашли уязвимость: хакеры могли покупать выросшие в цене токены по старым ценам, а потом перепродавать их по новым. Так, одному из злоумышленников под ником jpegdegenlove удалось заработать $779 тыс.

А в феврале на пользователей совершили фишинговую атаку (рассылку мошеннических сообщений с целью получить логины и пароли). В результате было похищено 254 токена, пострадали 32 инвестора. Всего были украдены NFT на сумму $1,7 млн. Пользователи обвинили OpenSea — якобы платформа не успела быстро заблокировать украденные активы, и хакеры их продали.

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Закрытый клуб

Аналитики, опрошенные NEWS.ru, предостерегают от инвестирования в NFT. По словам члена экспертного совета Госдумы по цифровой экономике и блокчейн-технологиям Арсения Пояркова, обычный инвестор здесь точно потеряет деньги.

Глубоко не разобравшись в этой сфере, инвестор не сможет учесть все риски. Вокруг блокчейн-технологий сложилось свое комьюнити: его участники совершают между собой сделки купли-продажи с цифровыми активами, в том числе NFT. Они могут влиять на рынок и зарабатывать. Посторонним же людям там делать нечего, — говорит Поярков.

С ним соглашается руководитель криптовалютной биржи Coin-Galaxy Максим Юдичев. Перспективы у технологии большие, но в существующем виде она — пузырь.

Это просто распиаренная история, не несущая большой пользы для реальной экономики. То, что сейчас происходит на рынке NFT, можно сравнить с коллекционированием живописи — 99% человек этим не занимаются. Это очень узкий сегмент для очень узкого круга лиц, которые понимают, что стоит за этими картинками. И тут как с живописью: если вы придете на аукцион, не разбираясь в художниках и картинах, то можете потратить огромные деньги на безделушки, — сказал эксперт.

Но технология еще слишком молода, чтобы умирать, говорит основатель Telegram-канала «Киты инвестиций», квалифицированный инвестор Олег Факеев.

Она начала активно развиваться только в 2020 году. NFT уже никуда не уйдут и будут все больше трансформироваться в нужное и полезное. Первая волна бурного роста прошла. Рынок перемолол проекты, которые просто пришли за деньгами. Но к рынку присоединяются уже крупные компании. Те же Lamborghini, Ferrari. И игроков, которые разрабатывают свои цифровые активы, все больше, — сказал эксперт.

Поэтому энтузиасты на свой страх и риск все же могут последить за рынком и поискать экономически «полезные» активы.