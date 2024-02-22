Платежный коллапс? К чему привел отзыв лицензии КИВИ Банка, кто его заменит

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Отзыв лицензии у КИВИ Банка привел к сбою в работе части платежной инфраструктуры России. Это обернулось массовыми проблемами с переводом платежей за ЖКХ, сотовую связь, интернет, услуги такси. NEWS.ru рассказывает, так ли на самом деле все серьезно и как долго это может продлиться.

Что известно о трудностях с оплатой услуг в РФ

Решение ЦБ об отзыве лицензии у КИВИ Банка привело к масштабным сбоям платежей в самых разных сферах бизнеса — от ЖКХ и гейминга до таксопарков и магазинов мобильных приложений, пишет «Коммерсант».

Издание отмечает, что другие кредитные организации, в том числе крупные, и прочие финансовые компании заключали с КИВИ Банком договоры о проведении платежей в пользу сторонних контрагентов. И на рынке объем таких операций «был значительным». Но точные оценки не приводятся.

Некоторые компании, у которых КИВИ был зарплатным, не смогли своевременно произвести выплаты сотрудникам. Пострадали клиенты Райффайзенбанка, ОЗОН банка, Газпромбанка, ОТП-банка, Совкомбанка, Металлинвестбанка. В их приложениях нельзя было оплатить услуги ряда компаний, мобильную связь, подписки в AppStore и т. д.

В частности, в приложении ОТП-банка указано о временном ограничении платежей в сторону поставщиков услуг (услуги сотовой связи, интернета, ЖКХ), а также переводов с карты на карту. В поддержке ОТП сообщили ТАСС, что проблемы связаны с отзывом лицензии у КИВИ Банка. Сейчас финансовым организациям приходится оперативно переключаться на альтернативных провайдеров.

Отзыв лицензии у КИВИ Банка затронул и часть клиентов банка «Точка», которые обслуживались в филиале КИВИ. Для них кредитная организация пообещала в ближайшее время запустить новые опции и приложения.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почему все это произошло

Через сервисы КИВИ Банка кредитные организации осуществляли различные операции. В частности, с их помощью они могли предоставлять своим клиентам платежи за сотовую связь, онлайн-игры, услуги зарубежных провайдеров или переводить деньги за рубеж — всего более тысячи услуг, отмечается на сайте QIWI. Платеж поступал через онлайн-банк, банкомат, терминал или кассу банка-партнера, затем шел в КИВИ, который, в свою очередь, рассчитывался за услуги ЖКХ, сотовую связь, игры, интернет и телевидение и др.

Теперь офисы по всей стране закрываются, а платежные терминалы QIWI не работают. Перестала работать и платежная система Contact (КИВИ Банк являлся ее оператором), позволявшая совершать переводы за границу. Все операции с QIWI-кошельками стали недоступны.

Что случилось с КИВИ Банком

Накануне Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КИВИ Банка, пояснив, что тот нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России. За последние 12 месяцев ЦБ пять раз применял к КИВИ меры, в том числе дважды вводил ограничения на осуществление отдельных операций.

КИВИ Банк систематически нарушал требования законодательства об отмывании доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма, говорилось в сообщении регулятора.

Кроме того, банк открывал QIWI-кошельки с использованием персональных данных физлиц без их ведома и проводил по ним операции, что «создавало значительные риски для граждан», подчеркнул ЦБ.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Как это отразится на вкладчиках и владельцах кошельков

По величине активов КИВИ Банк занимал 89-е место в банковской системе страны. При этом он не являлся значимым кредитором реального сектора экономики, и, как подчеркнул регулятор, прекращение его работы «не окажет существенного влияния на возможности граждан, предпринимателей и юридических лиц осуществлять расчеты и переводы, в том числе без открытия счета, через другие кредитные организации и платежные системы».

Вкладчики получат свои деньги обратно, так как банк является участником системы страхования вкладов. Соответственно, суммы вкладов вернут им в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей (включая начисленные проценты по вкладам). Агентство по страхованию вкладов (АСВ) уже пообещало начать выплаты не позднее 6 марта.

А вот средства, хранящиеся на электронных кошельках, страхованию и компенсации через АСВ не подлежат. «Поэтому граждане, электронные кошельки которых сейчас заморожены, не получат назад свои деньги. Это никак не нарушает закон», — пояснил NEWS.ru старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

Центробанк также подтвердил, что возмещения по QIWI-кошелькам не будет.

Как долго могут продлиться проблемы с платежами

Ожидать какого-то платежного коллапса точно не стоит, уверен финансовый аналитик Артем Звездин. «Пока сервисы КИВИ Банка заменят другие „платежные узлы“, а со временем, возможно, появятся и другие», — говорит собеседник NEWS.ru.

«Многие компании, не имеющие открытых счетов в КИВИ Банке, и даже другие банки использовали его платежные сервисы и шлюзы. Но у большинства из них были также альтернативные партнеры — провайдеры платежных ресурсов и онлайн-сервисы оплаты», — напоминает NEWS.ru доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова.

Так что, пусть с некой временнóй задержкой, они перейдут на расчеты и получение платежей от других провайдеров таких услуг, говорит она. А вот новые подобные провайдеры, по ее словам, вряд ли появятся на российском рынке. На фоне внедрения цифрового рубля регулятор продолжит очищать рынок от платежных агентов, которые обходят вводимые им ограничения и проводят расчеты с теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, полагает Степанова.

По мнению руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева, ситуация далека от критической, а возникшие проблемы — временные, на решение которых уйдет не более двух недель. В начале нулевых платежная инфраструктура QIWI была практически незаменима, но сейчас ровно тот же функционал готовы предложить банкоматы и терминалы любых банков, отмечает эксперт. А кроме того, можно пользоваться мобильными приложениями банков, управляющих компаний или «Госуслугами», перечисляет Деев.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кто может занять освободившуюся нишу

Реестр операторов платежных систем Банка России по состоянию на 16 февраля включает в себя 25 участников, рассказывает NEWS.ru доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Гордиенко. Некоторые из них развиваются, формируя собственную экосистему (платежные системы Газпромбанка, «Сбера», ВТБ и др.), другие позиционируют себя как универсальные системы (UnionPay, «Золотая Корона»), а часть ориентирована на международное сотрудничество (таможенная карта, платежная система АКБ «БЭНК ОФ ЧАЙНА» и др.).

Вопрос о том, кто из них займет место QIWI, пока остается открытым. По словам Гордиенко, ответ на него дадут «фактические движения на рынке». В предвыборный период и участники рынка, и регулятор заинтересованы в скорейшей стабилизации ситуации, резюмирует он.

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