Названы категории россиян, которые получат увеличенные выплаты в июле ПФР увеличит размер ряда социальных пособий

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В июле россияне получат увеличенные социальные пособия в связи с проведенной в прошлом месяце индексацией прожиточного минимума, сообщается на сайте Пенсионного фонда. Прибавку к выплатам получат полные и неполные семьи с детьми в возрасте от 8 до 17 лет, а также беременные женщины.

Отдельные пособия за июнь поступят получателям в повышенном размере. Это связано с проведенной в прошлом месяце индексацией прожиточного минимума, исходя из которого определяется размер некоторых выплат, — говорится в сообщении.

Пособия в среднем выросли до 6,75-13,5 тысячи рублей в месяц в зависимости от нового прожиточного минимума (50%, 75% или 100% ПМ ребенка в регионе). Выплаты для беременных, в свою очередь, увеличились до 6,3-17,3 тысячи рублей в месяц.

Отмечается, что первыми повышенные выплаты получат родители, оформившие пособия в июне. Деньги придут на карту в течение пяти дней после одобрения заявки, добавили в ведомстве.

Ранее стало известно, что россиянам, чья зарплата связана с уровнем минимальной оплаты труда (МРОТ) следует ждать повышение доходов в июле. По словам директора по персоналу КРОС Дмитрия Дударе, компании не имеют права назначать работнику заработную плату ниже МРОТ, который в настоящее время составляет 15 279 рублей.