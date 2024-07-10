Перечислены факторы, мешающие снижению цен на продукты АКРА: снижению продуктовых цен мешают рост зарплат и ключевая ставка

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Снижению цен на продукты в России мешают рост зарплат, ключевая ставка Центробанка РФ, а также удорожание стоимости логистики, удобрений, сельхозтехники и бензина, заявил РИА Новости эксперт Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Антон Тренин. По его мнению, осенью продовольственная инфляция может немного снизиться. Однако он напомнил, что в январе — апреле текущего года реальная средняя зарплата выросла на 10,5%.

При этом, по моему мнению, быстрого замедления до желаемых результатов (4–5%) ждать не стоит, — заявил эксперт.

Красная икра подорожала из-за того, что мало красной рыбы идет к берегу, рассказал ранее председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов. По его словам, хоть в этом году рыбы нет, торговля слишком сильно завышает цены на товар. Кроме того, цены поднимают на продукцию не только этого года, но и прошлого, так как ее не всю успели продать, заключил эксперт.

Белоруссия, как и многие другие страны, импортирует вина из других государств, объяснил член Союза сомелье и экспертов России Денис Руденко. По его словам, алкоголь привозят в республику и разливают в местные бутылки, присваивая им местную маркировку. Ранее председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов заявил, что экспорт белорусских вин в Россию будет не чем иным, как восстановлением канала сбыта на отечественном рынке «шмурдяка».