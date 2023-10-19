Печать тысячерублевок остановили: какие еще скандалы с купюрами были в мире

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центробанк приостановил печать новых тысячерублевых купюр после критики от представителей Русской православной церкви (РПЦ). Им не понравилось, что на банкноте запечатлен храм без креста, а рядом — башня с полумесяцем. Почему такое изображение оказалось возможным и случались ли подобные скандалы с российскими и зарубежными деньгами раньше, расскажет NEWS.ru.

Что случилось с тысячерублевыми купюрами

16 октября Центробанк ввел в обращение новую тысячерублевую банкноту. На ее оборотной стороне оттиснуты здания Казанского кремля в Татарстане, а именно: башня Сююмбике с полумесяцем наверху и возведенная в XVII веке дворцовая церковь, но без креста. При этом сразу было понятно, что крест был «потерян» не Центробанком — его убрали еще в советский период, в здании работала столовая. Сейчас там Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан.

По понятным причинам на музее сейчас тоже нет креста. Так бывает: до сих пор многие бывшие православные храмы находятся в государственной собственности, но РПЦ постепенно пытается их возвращать. Тем не менее в церкви Центробанк раскритиковали, и утром 18 октября регулятор остановил выпуск новых купюр.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что сказали в РПЦ и Духовном управлении мусульман

Сначала с резкой критикой выступил священник Павел Островский. Он отметил: большинство россиян, которые будут пользоваться банкнотой, «не знают историю Казанского кремля». «Для них просто будет храм без креста и минарет с полумесяцем», — написал священник в своем Telegram. Среди возможных причин произошедшего он выделяет две: «дизайнеры просто не подумали» или это была «сознательная провокация».

Тем не менее официальную позицию РПЦ всегда озвучивают представители синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата. Зампредседателя этой структуры Вахтанг Кипшидзе заявил, что изображение церковных построек без крестов — форма кощунства, но в случае с новой банкнотой «нет никакой проблемы», так как изображенное здание — не церковь, а музей.

Чуть более резко выступил уже глава отдела Владимир Легойда. Он призвал тщательнее подходить к подбору изображений на банкнотах, чтобы не создавать напряжения там, «где его вполне может не быть».

В свою очередь глава Духовного управления мусульман Татарстана Камиль Самигуллин призвал не разжигать межконфессиональную рознь и брать пример с Татарстана, где верующие разных религий живут в мире. Он отметил, что в России есть и другие купюры, где нет полумесяца, но есть крест. И, видимо, на всякий случай добавил: «Нелогично ставить крест там, где его нет, и убирать месяц оттуда, где он есть».

Похожая история с пятисотрублевкой

Это уже не первый эпизод, когда кого-то возмущает отсутствие крестов на купюрах. Так, на пятисотрублевой банкноте 1997 года и ее модификации 2004 года, как уже замечали многие в Сети, был изображен Соловецкий монастырь без крестов. И уже на модификации купюры в 2010 году изображение монастыря изменили, в том числе добавив кресты.

Кстати, эксперты ранее отмечали, что на другой стороне банкноты рядом с памятником Петру Первому был изображен не российский, а аргентинский военный корабль «Либертад». Кстати, там он «пришвартован» до сих пор.

Фото: cbr

Еще одна история из Армении

В апреле 2019 года похожий на сегодняшний скандал случился в Армении. На купюре в 5000 драмов запечатлен писатель Вильям Сароян, а также эпизоды из его рассказа «Гранатовые деревья». А на обратной стороне — памятник Сарояну в Ереване на фоне панорамы родного города его предков, Багеша (Битлиса). Тогда известный исследователь армянских памятников Самвел Карапетян в своих соцсетях написал о том, что на купюре изображена мусульманская постройка. «Не все, на чем есть купол, — это церковь», — заметил он.

В своей записи Самвел Карапетян указал, что речь идет о возведенной XVI веке гробнице одного из местных мусульманских вождей, Шереф-хана. Карапетян призвал не к нетерпимости против мусульманских памятников, а к пропаганде национальных. Если на купюре хотели показать строение с куполом, то можно было изобразить монастыри Амрдолу или Гомоц, предлагал он. Сейчас они уже разорены, но известны по архивным фотографиям столетней давности, подчеркнул Карапетян.

В свою очередь в Центробанке Армении заявили, что никто и не выдавал гробницу за церковь и подлогом не занимался: «Купюры рассматривал художественный совет, который сотрудничал с различными специалистами. Был объявлен конкурс эскизов. Из многих проектов были выбраны различные элементы, которые по предложению совета были объединены».

Американский скандал с 50-летней историей

Похожее противостояние длилось в Соединенных штатах почти 50 лет. И на этот раз критиками выступили атеисты. Им не нравилась надпись «Мы верим в Бога» на долларовых банкнотах и монетах. Первым оспорил законность надписи Стефан Рей Аронофф еще в 1970 году. Он подал в суд на Соединенные Штаты, но проиграл.

В 1979 году известная атеистка-активистка Мадлен Мюррей О’Хэйер судилась с министром финансов США Майклом Блюменталем, требуя того же — убрать «религиозную» надпись с денег. Но тоже проиграла. Таких судебных заседаний потом было еще много, но в конце атеисты опять же проигрывали.

Последний процесс начался в 2016-м с иска, поданного от имени 27 атеистов, детей атеистов и двух общественных организаций. Несмотря на то, что истцы дошли до апелляционного суда, в конце они все равно проиграли. Атеисты часто ссылались на первую поправку конституции США, которая гарантирует, что Конгресс не должен поддерживать какое-либо вероисповедание, устанавливать государственную религию и посягать на свободу слова. Критикам отвечали: за десятилетия существования на американских деньгах фраза «Мы верим в Бога» потеряла свое религиозное содержание. Теперь это просто историческая деталь.

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