«Пассивность, регулярность»: в Минфине дали совет россиянам по инвестициям Директор ДФП Минфина Чебесков посоветовал не гнаться за краткосрочным доходом от инвестиций

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Пассивные инвестиции являются правильным подходом для простых россиян, сообщил в беседе с NEWS.ru директор финансового департамента Минфина РФ Иван Чебесков. Он пояснил, что при пассивных инвестициях решение принимают профессионалы. Чебесков также посоветовал соблюдать регулярность переводов, для этого можно настроить автоматический платеж с карты, например, чтобы при поступлении зарплаты отчислялась определенная часть. Важно также рассчитывать на долгосрочные вложения, а не на быструю выгоду, указал финансист.

Правильный подход к инвестициям для гражданина, который не профессионал — это пассивные инвестиции. В большинстве ситуаций это означает коллективные инвестиции, в паевые инвестиционные фонды, доверительное управление, когда профессионалы принимают за вас решение. Это должны быть регулярные инвестиции. Лучше всего настроить регулярный автоматический платеж, когда вам зарплата падает на карту, вы автоматически отчисляете 5-10% от зарплаты, — сообщил Чебесков.

Директор финдепартамента Минфина объяснил, что при регулярных автоматических переводах с карты, которые отчисляются в день зарплаты, эти деньги не «чувствуются», как будто их и не было. По его словам, это правильная поведенческая экономика.

Деньги уходят на брокерский счет или доверительного управления, там вы их инвестируете. Пассивность, регулярность, и главное, не гнаться за краткосрочным доходом, а инвестировать в долгий срок, — посоветовал он.

В середине марта миллиардер Олег Дерипаска призвал россиян продавать доллары и покупать золото и юани. Дерипаска таким образом согласился с автором известной книги «Богатый папа, бедный папа», который посоветовал скупать больше драгоценных металлов на фоне рисков спада экономики США.