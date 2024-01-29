Пара с разницей в возрасте в 17 лет рассказала о разном отношении к деньгам В США пара с разницей в возрасте отметила разное отношение к карьере и деньгам

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29-летняя американская писательница Келси Херберс из города Чарлстон в штате Южная Каролина призналась, что у нее и ее 46-летнего супруга разное отношение к карьере и деньгам. Согласно ее рассуждениям в публикации Business Insider, именно разницей в возрасте обусловлено то, что она больше ориентируется на путешествие и карьерное развития, а супруг — на накопление, здоровье и помощь пожилой матери.

Окончив колледж менее семи лет назад, я до сих пор четко определяю, чего хочу в своей карьере. Два года я занимаюсь небольшим писательским бизнесом и впитываю все возможные уроки. Между тем, Коллину 46 лет, и он надеется выйти на пенсию менее чем через 20 лет, в идеале — в 55 или 60. Он слишком сосредоточен на накоплениях для выхода на пенсию, в то время как откладывать пенсионные фонды — это — по наивности — последнее, о чем я думаю, — рассказала американка.

Херберс рекомендовала парам в похожей ситуации более тщательно подходить к планированию бюджета. Диалог между супругами о совокупном доходе должен быть более детальным.

Поскольку каждый из нас придает финансовое значение разным областям, мы должны быть особенно осторожны, делая предположения относительно того, куда будет идти наш совокупный доход. Это требует целенаправленного двустороннего разговора, в котором мы открыто спрашиваем друг друга о наших личных, краткосрочных и долгосрочных целях. Затем мы составляем план, как мы можем распределить наши деньги для достижения обеих наших мечтаний, — говорит Херберс.

Экономист Михаил Лавров заявил, что 15% дохода люди тратят неосознанно, хотя такой процент является хорошим резервом для воплощения планов. По его словам, семьи в обязательном порядке должны вести бюджет и пользоваться всеми льготами и выплатами от государства.