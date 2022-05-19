Орешкин объяснил, как удалось укрепить курс рубля Орешкин назвал нынешний курс рубля «абсолютно рыночным»

Максим Орешкин / Фото Сергей Фадеичев/Фотохост-агентство ТАСС

Курс рубля в настоящее время является абсолютно рыночным без какого-либо внешнего воздействия властей, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин на просветительском марафоне «Новые горизонты». По его словам, укреплению рубля способствовало прекращение вывода капиталов в недружественные страны и платежей инвесторам из этих государств, а также прекращение покупки валюты на рынке со стороны ЦБ и Минфина.

На самом деле искусственным курс был в прошлом году. А в этом году он абсолютно рыночный, без какого-то внешнего воздействия, — сказал Орешкин.

Он уточнил, что курс рубля продолжает укрепляться на фоне существенного снижения спроса на иностранную валюту, тогда как приток её в страну остаётся значительным. Таким образом, стране не нужны столь значительные запасы доллара и евро в условиях ограничений возможности покупки товара и объёмов экспорта.

Ни доллар, ни евро в том объёме, в котором они приходят, стране сейчас не нужны, и страна ничего с ними сделать не может, [поэтому] мы видим серьезное укрепление национальной валюты, — резюмировал помощник президента.

Ранее исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Тузов заявил, что спад курса евро в отношении рубля происходит на фоне сокращения импорта из Евросоюза и перехода к оплате за газ в рублях. Также роль играет общее снижение интереса трейдеров к европейской валюте.