Операторы начали уведомлять абонентов о повышении тарифов в 2023 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Крупнейшие российские сотовые операторы, в том числе «Мегафон» и Tele2, начали рассылать предупреждения о планируемом росте тарифов с начала 2023 года, сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на абонентов. Кроме того, МТС заявила о прекращении компенсаций комиссий за пополнение счета, а «Билайн» начал предлагать подключать дополнительные платные услуги.

Мы меняем цены из-за роста затрат на оборудование, — говоритсяв сообщении «Мегафон».

Согласно уведомлению, стоимость обслуживания повысится на 32,5 рублей, до 357,5 рублей в месяц.

В Федеральной антимонопольной службе сообщили, что компании должны за 14 дней до изменения цен предупредить ФАС, однако на данный момент служба получила уведомление только от Tele2.

Ранее стало известно, что данные из корпоративного справочника «Билайна» оказалисьв открытом доступе. В компании отметили, что персональной информации клиентов ничто не угрожает. Сотрудники «Билайна» начали расследование инцидента.