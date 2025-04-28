Банк России понизил официальный курс доллара ЦБ России установил курс доллара на 29 апреля в размере 82,55 рубля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центральный банк России установил курс доллара США на вторник, 29 апреля, на уровне 82,5467 рубля, следует из данных на сайте регулятора. Таким образом, стоимость американской национальной валюты по отношению к рублю опустилась на 11 копеек относительно предыдущего показателя.

Официальный курс евро понижен до 93,1801 рубля, потеряв один рубль 18 копеек. Также в стоимости потерял китайский юань, опустившись на семь копеек, до 11,2761 рубля, отмечается на сайте Центробанка.

Ранее экономист, директор сервиса «Купец CRM» Анна Анисимова заявила, что мировое ослабление доллара может обрушить его курс до 70 рублей. Она объяснила, что чем ниже индекс DXY, показывающий силу доллара по отношению к корзине других валют, тем меньше американские деньги ценятся на локальных рынках. По ее словам, рубль может укрепиться по отношению к доллару тогда, когда объем валюты, поступающей в страну, превысит объем выводимой.

До этого Банк России предупредил, что если инфляция не достигнет целевого уровня 4%, то будет поднят вопрос об очередном повышении ключевой ставки. По словам представителей ЦБ, для того чтобы выполнить поставленные задачи, жесткой денежно-кредитной политике требуется достаточно длительный период.