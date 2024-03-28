Насколько продукты в доставке дороже, чем офлайн? Обошли магазины и узнали

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Дефицит сборщиков и курьеров в России привел к росту стоимости продуктов в доставке, утверждают аналитики. Корреспондент NEWS.ru решил убедиться в этом лично и сравнил стоимость популярных товаров в приложениях торговых сетей с ценниками в офлайн-магазинах. О результатах исследования — в материале портала.

Почему растет разница между ценами в магазине и доставке

Из-за нехватки курьеров и сборщиков российские ретейлеры начали поднимать цены на товары в онлайн-каналах быстрее, чем в магазинах, пишет «Коммерсант» со ссылкой на обзор Infoline о состоянии рынка за февраль 2024 года.

Сегодня онлайн-товары крупных сетей при доставке могут быть на 5–10% дороже, чем в офлайн-магазинах, утверждают аналитики. По их данным, продавцы закладывают в цены растущие издержки, так как не могут справиться с дефицитом кадров. Не помогают даже выросшие на треть по итогам прошлого года зарплаты. Еще одна стратегия — отсечение небольших заказов, когда доставка возможна только от определенной суммы.

Опрошенные изданием компании объяснили, что стоимость товаров на сайте и в торговой точке может отличаться, так как доставка предполагает определенные расходы, которые нужно частично компенсировать ценообразованием. При онлайн-заказе стоимость продукции может варьироваться в зависимости от локации.

Как увеличивались онлайн-продажи продуктов в последние годы

В последние годы россияне все чаще делают выбор в пользу закупок в интернете. Так, в 2023 году онлайн-продажи продовольственных товаров в России увеличились на 47% в денежном выражении, до 918 млрд рублей. Для сравнения: в 2022-м рост составлял 63%, а в 2021 году — 146%.

С начала 2020-го число клиентов сервисов доставки выросло в 13 раз. При этом большинство пользователей таких услуг — женщины в возрасте от 20 до 39 лет. Почти 40% от всех онлайн-покупателей продуктов оформляют доставку в Москве и Московской области, еще 15% — в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Будет ли расти спрос на работников в России и их зарплата

Набирающая обороты российская промышленность увеличивает спрос на трудовые ресурсы, и, как следствие, начинается дефицит работников по различным специальностям, говорит в беседе с NEWS.ru доктор экономических наук, профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ибрагим Рамазанов. Эксперт прогнозирует повышение спроса на рабочую силу и рост ее стоимости. Эти тенденции будут носить устойчивый характер, полагает Рамазанов. По его словам, пик спроса придется на летние месяцы.

«Стоимость рабочей силы в это время может вырасти на 15–20%, а по отдельным специальностям —- на 25–30%. По этой причине можно ожидать и рост стоимости потребительских товаров при доставке на дом», — утверждает он.

По мнению эксперта, наиболее заметным окажется рост цен на продукты, в которых доля стоимости доставки является более высокой, нежели в непродовольственных товарах. Собеседник NEWS.ru допускает, что разница в стоимости онлайн-заказа и офлайн-покупки в первом случае может достичь 15–20%. При этом из-за дефицита курьеров цены на непродовольственные товары при доставке могут вырасти на 5–10% по сравнению с магазинными.

Завкафедры маркетинга РУДН Александр Зобов в свою очередь отмечает, что в России не первый месяц идет «процесс выравнивания цен в доставке с ценами в обычных магазинах».

«Это не будет влиять на покупателей. Те, кто постоянно заказывал доставку, будут продолжать это делать, так как для этой категории покупателей главное — удобство», — говорит эксперт NEWS.ru.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Насколько отличаются цены в доставке и магазине

Корреспондент NEWS.ru сопоставил цены в доставке (в мобильных приложениях торговых сетей) со стоимостью товаров в офлайн-магазинах. Для сравнения были взяты самые популярные продукты: яйца, молоко, сыр ( «Российский»), колбаса ( «Докторская»), сосиски, курица (тушка), гречка, хлеб, помидоры и огурцы.

Условия доставки в торговых сетях отличаются. «ВкусВилл»: минимальная сумма заказа — 0 рублей, стоимость доставки — бесплатно. «Пятерочка»: минимальная сумма заказа — 0 рублей, стоимость доставки — 99 рублей. «Магнит»: минимальная сумма заказа — 500 рублей, стоимость доставки — бесплатно.

Во «ВкусВилле» цены по всем позициям в доставке выше примерно на 1,5–5%, чем офлайн. Например, килограмм огурцов в приложении доставки стоит 225 рублей, тогда как в магазине — 217, сыр — 218 и 210 рублей соответственно, молоко — 79 и 77 рублей, тушка куриная — 266 и 254 рубля, гречка — 80 и 77 рублей, сосиски — 316 и 310 рублей. То есть при заказе на сумму 1500 рублей можно переплатить около 50–70 рублей. В целом это совсем не много, учитывая, что доставка бесплатная.

В «Пятерочке» цены на продукты в приложении доставки такие же, как и в магазине с точностью до копейки, даже на товары, участвующие в акциях. Можно сделать заказ на любую сумму, но придется заплатить за доставку. По этой причине выгоднее делать большую покупку.

В «Магните» цены в приложении и в торговых точках также не отличаются. Исключение составил лишь хлеб, который можно было купить в магазине по акции за 27,79 рубля (в приложении — за 33,99 рубля).

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Какие напрашиваются выводы

Ощутимой разницы в ценах продуктов в доставке и в офлайн-магазинах на данный момент нет. Более того, у ряда крупных сетей доставка остается бесплатной.

Плюсы доставки:

экономия времени. Не нужно ехать в магазин, ходить по торговым рядам, а также стоять в очереди;

нет соблазна купить ненужное. В магазинах (прежде всего в гипермаркетах) можно приобрести то, что не планировалось, особенно если товар продается со скидкой;

курьеры, как правило, следят за свежестью товара и сроками годности продукции;

многие торговые сети делают скидки 20–25% на первый онлайн-заказ и предлагают бесплатную доставку.

Минусы доставки:

в супермаркете покупатель может изучить товар и взять его в руки, после чего принимает решение о покупке. В случае онлайн-заказа такая возможность отсутствует;

доставленные товары могут оказаться дороже магазинных. Затраты на логистику могут покрываться за счет платной доставки или закладываются в стоимость продукции;

у части магазинов предусмотрена минимальная стоимость заказа для бесплатной доставки. Это неудобно, когда набор продуктов в корзине не дотягивает до минимального порога;

в офлайн-магазинах можно купить продукты, срок годности которых подходит к концу, с большими скидками. Это не всегда можно сделать в приложении доставки.

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