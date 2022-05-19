NYT: США ищут способы отрезать Россию от нефтяных доходов

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Вашингтон может ввести ряд мер, призванных лишить Россию прибыли от нефти. Как пишет New York Times, США могут обязать иностранные банки переводить деньги за ввозимую из РФ нефть на эскроу-счета. В этом случае Россия сможет получить доступ к платежам только для покупки товаров первой необходимости, таких как лекарства и продукты питания.

Вашингтон может <...> издать постановление, требующее, чтобы занимающиеся платежами иностранные банки переводили деньги на эскроу-счета, если они хотят избежать санкций, — пишет газета.

Ещё одна мера США может предусматривать требование, согласно которым иностранные компании должны будут платить за российскую нефть по ценам ниже рыночных под угрозой санкций. Предполагается, что это уменьшит прибыль России, не увеличивая мировые затраты на энергоносители.

Также по мере того, как эти механизмы будут введены в действие, США будут оказывать давление на другие страны с целью постепенного сокращения закупок российской нефти, как это было с иранской нефтью. В то же время авторы материала признают, что обеспечить действие этих мер по всему миру будет затруднительно, поскольку США придётся противостоять странам, которые не поддерживают санкции и, подобно Индии и Китаю, нацелены на хорошие отношения с Россией.

Индия ранее сообщила, что планирует покупать у России нефть по заниженной цене — менее $70 долларов на фоне санкций против РФ. Государство импортирует 85% потребляемой нефти и является одной из немногих стран, которая продолжает покупать российский энергоресурс. Китай также ведёт с Россией переговоры по поставкам нефти для пополнения своих стратегических нефтяных запасов.