Новые льготы родителям дошкольников: за что хотят платить 20 тысяч рублей

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Минобрнауки предложило ввести новые льготы для студентов вузов, если у них есть дети-дошкольники. С соответствующей инициативой ведомство обратилось в Минтруд. Есть ли у инициативы шансы на принятие и на какие суммы теперь смогут претендовать молодые родители, расскажет NEWS.ru.

Какую льготу предложило Министерство науки

Минобрнауки выступило с идеей ввести ежемесячную социальную стипендию в размере МРОТ для учащихся в вузах матерей и отцов дошкольников, сообщили в пресс-службе министерства.

«Минобрнауки России направило в Минтруд России предложения о включении в национальный проект „Семья“ ежемесячной социальной стипендии обучающимся матерям (отцам) с ребенком (детьми) на содержание детей дошкольного возраста в размере МРОТ», — говорится в сообщении.

По данным Минобрнауки, в 452 российских университетах уже выплачивается материальная помощь женщинам, родившим ребенка во время обучения. Также в 347 вузах предоставляют материальную поддержку одиноким матерям или отцам.

Сколько конкретно могут получить студенты с детьми

Этот пункт вызывает больше всего вопросов, так как официально опубликованных документов с указанием новой выплаты пока нет. Непонятно, какой именно МРОТ имеется в виду — федеральный или региональный, общий или на ребенка, будет ли его получать один родитель или выплата будет положена каждому.

Но даже если предположить, что это одна выплата на семью, то речь может идти, к примеру, о среднедушевом федеральном МРОТ в 19,3 тысячи рублей. Именно о нем пишут сегодня СМИ, освещая инициативу Министерства образования. Впрочем, стоит отметить, что эту сумму еще могут скорректировать (если от инициативы вообще не откажутся), так как на данный момент идея находится на стадии обсуждения.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Введут ли такую льготу

Экономист, основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров называет введение такой льготы отличной возможностью для родителей-студентов. «Учитывая активное обсуждение данной темы как в обществе, так и на политическом уровне, а также растущую потребность в поддержке семей с детьми, можно предположить, что вероятность введения соответствующих выплат высока», — сказал он.

Впрочем, окончательное решение по этому вопросу будет зависеть от политических и экономических факторов, а также от общественной поддержки, полагает аналитик. На вопрос NEWS.ru о том, не приведет ли расширение льгот для самых разных категорий россиян к инфляции, эксперт ответил отрицательно: «Получателей подобных выплат пока немного, и едва ли в ближайшей перспективе это изменится».

Как отреагировали на идею Минобра в Госдуме

Стипендии в размере МРОТ студентам, у которых есть дети дошкольного возраста, смогут без проблем выплачивать только вузы, финансирующиеся из федерального бюджета, заявила NEWS.ru председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам материнства и детства Нина Останина. Парламентарий отметила, что сама по себе идея неплохая, поскольку такие выплаты помогут молодым семьям.

«Безусловно, такая материальная поддержка поможет молодым родителям, поэтому я поддерживаю данную инициативу. Есть лишь одно но. Речь идет о том, что поддержка будет только тем вузам, кто финансируется из федерального бюджета», — пояснила Останина.

Депутат уточнила, что вузам, которые финансируются из региональных бюджетов, придется самим искать инструменты для выплаты таких стипендий. По ее словам, это может привести к росту цен на обучение. Останина подчеркнула, что реализация инициативы вызывает много вопросов.

«Правая рука дает, а левая — отбирает, и это в Год семьи. Поэтому благая мера, которая сопровождается тем, чтобы за счет одних осчастливить других, с моей точки зрения, вызывает много вопросов. Мы уже обратились по этому поводу в министерство с просьбой разъяснить источники финансирования и сколько это будет стоить», — заключила парламентарий.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Нина Останина

Какие сейчас есть льготы для семей с детьми

NEWS.ru недавно писал подробный материал на эту тему. Здесь же просто перечислим основные соцвыплаты:

пособие по беременности и родам (платится 70 дней до и 70 дней после деторождения) — зависит от доходов за два последних года;

материнский капитал — 630 380,78 рубля на первого ребенка и доплата 202 643 рубля — за второго (или 833 024,74 рубля, если за первого ребенка выплат не было);

единовременная выплата при рождении ребенка — 24 604,30 рубля;

ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет — от 8591,47 рубля до 33 281,80 рубля, зависит от доходов;

ежемесячное единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка — от половины до одного прожиточного минимума на ребенка в регионе (в Москве он равен 19 586 рублей).

Как хотят поднять МРОТ и прожиточный минимум

Правительство России закрепило размер прожиточного минимума на 2025 год в целом по стране на уровне 17 733 рублей. Соответствующее постановление, подписанное премьером Михаилом Мишустиным, представила пресс-служба кабмина. Для трудоспособного населения размер ПМ составит 19 329 рублей, для пенсионеров — 15 250 рублей, а для детей — 17 201 рубль. Теперь величина прожиточного минимума рассчитывается от медианного дохода за прошлый год.

По поручению президента МРОТ был повышен с 1 января 2024 года на 18,5%. Также год назад Путин поручил правительству обеспечить повышение минимального размера оплаты труда опережающими темпами — так, чтобы к 2030 году этот показатель достиг 35 тысяч рублей. До 15 марта 2025 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин должен предоставить доклад по выполнению этого поручения, после чего ежегодно отчитываться о ходе работ в этом направлении.

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