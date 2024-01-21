Новое мошенничество через СБП: как спасти деньги, что говорят аферисты

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Логотип Системы быстрых платежей

В МВД России предупредили о появлении новой мошеннической схемы с оплатой через Систему быстрых платежей. Чем опасна оплата по СБП, как защититься от мошенничества?

Чем опасна оплата по СБП

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале рассказала о новой мошеннической схеме. Суть схемы такова, объясняют в МВД: когда человек оставляет заявку на приобретение дорогостоящего товара в интернет-магазине, ему поступает звонок от злоумышленников.

От лица сотрудника интернет-магазина мошенник предлагает нужный товар со скидкой или другими преимуществами, но с условием: только при условии оплаты через Систему быстрых платежей. Если покупателя удается убедить, ему присылают в мессенджере ссылку на оплату по QR-коду через СБП.

Деньги доверчивого покупателя в этом случае уходят на счет мошенникам.

Какие сайты могут быть опасны

Ирина Волк отмечает, что «развод через СБП» возможен только в особом случае.

«Реализация подобной мошеннической схемы возможна, когда учетные данные модераторов и администраторов таких сайтов скомпрометированы», — подчеркивает представитель МВД.

То есть мошенники должны так или иначе получить доступ к информации о покупателе, а также знать, когда и какой товар он пытается купить в интернет-магазине. Это возможно или в случае если интернет-магазин был взломан, или в случае преступного сговора и использования подложных сайтов.

Как защититься от мошенничества с СБП

Управление МВД по борьбе с киберпреступлениями приводит основные рекомендации, которые позволяют предотвратить опасность. Их пять:

следует общаться со службами поддержки интернет-магазинов только на официальных сайтах и в официальных приложениях;

не следует переходить по ссылкам, которые заманивают акциями, подарками и розыгрышами, но не ведут на официальные сайты магазинов;

не следует сохранять в Сети для оплаты данные кредитных карт или карт, допускающих овердрафт;

рекомендуется иметь отдельную карту для оплаты в интернете и вносить на нее деньги только по необходимости для оплаты конкретной покупки;

в случае возникновения сомнений, что вам звонят представители компании, у которой вы покупаете товар, следует положить трубку и перезвонить на номер, указанный на сайте интернет-магазина.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какие схемы используют мошенники для кражи с банковских карт

Forbes назвал 11 основных схем мошенничества с банковскими картами и приложениями, которые используются в России:

ложная помощь с возвратом средств за авиабилеты и гостиницы (этот способ очень распространился во время пандемии коронавируса);

предложения получить «льготы», «пособия» или «кредитные каникулы» от государства;

фальшивые сайты, через которые якобы организовано получение «пособий для детей», для чего требуются полные данные карты;

сообщения о том, что некто якобы пытается привязать вашу банковскую карту к чужому номеру, — мошенники «для идентификации личности» просят назвать все данные карты, а потом код из СМС;

мошенничество с помощью сервисов Сбербанка — когда жертва начинает сомневаться в том, что разговаривает со «службой безопасности Сбербанка», мошенники заполняют анкету на сервисе резервирования расчетного счета и клиенту приходит настоящая СМС с кодом подтверждения с номера 900;

«лотереи» от Сбербанка, ведущие на фишинговые сайты, которые выманивают деньги и данные карт;

фальшивые «брокерские» или «дилерские» услуги, для получения которых жертва мошенничества собственноручно переводит деньги, чтобы «пополнить баланс»;

звонки с номеров, очень похожих на номера банков, — мошенники будут убеждать, что пытаются предотвратить незаконную операцию с деньгами;

СМС, похожие на сообщения о неожиданном поступлении денег на счет, — мошенники убеждают клиентов «вернуть» деньги, поскольку перевод якобы поступил по ошибке;

предложения установить на смартфон программу для «защиты» денег — «специальные антивирусы» или «программы удаленной помощи»;

классические предложения «спасти деньги» от попытки украсть их путем перевода на «страховой счет» — такой метод мошенничества используется зачастую с пожилыми гражданами.

Главные способы защиты: никому и никогда не сообщать данные своей карты и тем более коды из СМС; не вступать ни в какие переговоры с теми, кто звонит на ваш телефон, — лучше повесить трубку и самому позвонить в банк; устанавливать банковские приложения только с официальных магазинов приложений и сайтов банков, а не из поиска или по сторонним ссылкам; а также не оставлять в Сети данных о своих картах, номере телефона и о том, клиентом каких банков вы являетесь.

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