Новая выплата на детей в России: каким семьям положены 834 тысячи рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 1 апреля в России проиндексирован ряд социальных выплат, в том числе материнский капитал. Теперь за первого ребенка можно получить значительную сумму, а за второго или третьего — еще больше. Кто может претендовать на выплаты и как получить 834 тыс. рублей — в материале NEWS.ru.

Какие льготы проиндексировали c 1 апреля

Ежегодно 1 апреля в России проводится индексация целого ряда соцвыплат. Например, две недели назад подняли на 7,5% социальные пенсии — выплаты для инвалидов, детей и совершеннолетних студентов-очников, о родителях которых ничего не известно или которые потеряли хотя бы одного кормильца. Помимо них прибавку получают мужчины старше 70 лет и женщины старше 65 (для малочисленных народов Севера — 55 и 50 лет соответственно), которые не смогли накопить необходимый трудовой стаж для назначения обычной (страховой) пенсии.

С помощью социальных пенсий рассчитывают государственные отдельным категориям граждан. В итоге на разные суммы увеличились выплаты для военнослужащих и добровольцев, ставших инвалидами из-за военной травмы, участников Великой Отечественной войны, граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф.

Помимо этого, была проведена индексация пенсий россиянам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя», «Житель осажденного Сталинграда», и бывшим работникам летно-испытательного состава.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как проиндексировали материнский капитал

С 1 февраля на 7,5% подняли размер маткапитала на первого ребенка — то есть на 44 тыс. рублей. И в итоге он составил 630 тыс. 967 рублей. На второго сумма выросла на 58 тыс. рублей и составила 833 тыс. 800 рублей. Доплата на второго ребенка также увеличилась — со 188 тыс. 681 рубля до 202 тыс. 643 рублей.

Если же семья потратила часть средств, индексируется только их остаток. Если, например, на сертификате осталось 100 тыс. рублей, то эта сумма уже проиндексирована на 7,5% и в итоге выросла до 107,5 тыс. рублей. Проверить баланс маткапитала можно на портале «Госуслуги». При этом важно отметить, что с 1 января 2024 года право на льготу есть только у родителей, имеющих российское гражданство на момент появления ребенка, который также является гражданином РФ по рождению.

Помимо этого, с 1 февраля увеличилась сумма единовременной выплаты при рождении ребенка. Сейчас она составляет 24 тыс. 604,3 рубля. На размер такой льготы как за первого, так и за следующего ребенка не влияет, работает родитель, получающий выплату, или нет. То же самое касается региона, в котором проживает гражданин (за исключением отдельных районов, где законом предусмотрены коэффициенты к заработной плате и, соответственно, к пенсии для всех жителей).

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Кто имеет право на материнский капитал

Получить сертификат на маткапитал могут те семьи, в которых родился или которые усыновили начиная с 1 января 2007 года второго, третьего или последующего ребенка, а также россияне, у которых начиная с 1 января 2020 года появился или был усыновлен первый ребенок.

Обычно сертификат оформляют на мать ребенка. Отец может получить сертификат, если:

он стал единственным усыновителем второго или последующих детей, если решение суда об усыновлении вступило в силу начиная с 1 января 2007 года; он единственный усыновитель первого ребенка, а решение суда об усыновлении вступило в силу начиная с 1 января 2020 года; если мать умерла, лишена родительских прав или ограничена в них.

Кому из россиян положена выплата 834 тыс. рублей

Такую сумму могут получить те родители, у которых с 2020 года появился второй ребенок. Но есть важный нюанс: семьям, в которых после 1 января 2020-го родился третий или последующие дети, маткапитал выдадут в размере 833 тыс. рублей на одного из них, если раньше в данных семьях права на такую льготу не возникало.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На что можно потратить материнский капитал

Улучшение жилищных условий. Льготу можно использовать как первоначальный взнос, сумму погашения долга или как проценты по ипотеке. Квартира может быть в новостройке или на вторичном рынке. Кроме того, деньги можно потратить на строительство или реконструкцию дома. Или внести часть суммы при оплате жилья без кредита. На аварийный дом материнский капитал потратить нельзя.

Обучение детей. Средствами с сертификата можно расплатиться за обучение старшего ребенка в институте или университете или за занятия в частной школе или в детском саду у младшего. Дошкольное образование можно оплачивать сразу, но другие виды — когда второму ребенку исполнится три года.

Накопительная часть пенсии. Мама или усыновительница может направить маткапитал на формирование своей пенсии. Или использовать так часть суммы. Пока пенсия не назначена, можно передумать и направить средства на детей.

Покупки для детей с инвалидностью. В этом случае деньги с сертификата можно выделить на товары и услуги для реабилитации и интеграции из специального перечня. Его устанавливает правительство.

Ежемесячная выплата. С 2023 года на любого ребенка до трех лет можно оформить ежемесячную выплату из маткапитала. Она положена тем семьям, у которых средний доход на каждого меньше двух прожиточных минимумов на душу населения по региону. Выплата составит прожиточный минимум на ребенка в месяц и будет приходить на карту маме. Тратить выплату можно куда угодно, никаких отчетов здесь не будет.

Материнский капитал на машину. Пока что на авто можно потратить только региональные маткапиталы, если власти области, края или республики предусмотрели этот дополнительный вид льгот. Например, такие программы сейчас действуют в Ростовской и Калининградской областях, Якутии, Бурятии.

Чтобы распорядиться материнским капиталом, нужно подать еще одно заявление — уже после оформления сертификата. Это можно сделать в Социальном фонде, МФЦ либо на «Госуслугах».

Читайте также:

Материнский капитал в 2024 году: кому он положен и сколько платят

Россиянам вновь поднимут пенсии: на сколько, и кого это коснется

Получателей накопительной пенсии станет больше: что и кому положено