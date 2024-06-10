Один из крупнейших в мире производителей стройматериалов уходит из России Минпромторг: компания Knauf передает свой бизнес в РФ с возможностью выкупа

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Немецкая строительная компания Knauf передает свой бизнес в России местному менеджменту, сообщил статс-секретарь — замглавы Минпромторга Виктор Евтухов на полях ПМЭФ. По его словам, которые приводит РИА Новости, соглашение подразумевает возможность обратного выкупа в течение двух лет.

Knauf принял решение о том, что они передадут менеджменту свою компанию в России, выплатив в бюджет причитающуюся за это сумму. 15% от суммы оценки, но с опционом — возможностью выкупить бизнес обратно, — сказал Евтухов.

Ранее стало известно, что немецкая прокуратура проверит участие строительной компании Knauf в восстановлении Мариуполя. Представитель ведомства Тобиас Костух дал такой комментарий на фоне сообщений СМИ об использовании ее стройматериалов российскими рабочими в городе, который Украина считает своей территорией.

Однако начального подозрения в совершении преступления в настоящий момент нет. Костух также усомнился, есть ли такие подозрения в отношении строительной компании в целом.

Knauf планировала передать свой бизнес в России локальному менеджменту еще весной. Однако сделку не согласовали власти. Компания работала на территории РФ более 30 лет. Knauf выпускает строительные смеси, металлопрофили, гипсокартон, минераловатные утеплители и другие материалы.