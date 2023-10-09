Не 100 за доллар: каким должен быть справедливый курс рубля Эксперты объяснили, почему российская валюта считается самой недооцененной

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Российская валюта в начале осени оказалась самой недооцененной среди стран G20. К такому выводу пришли аналитики РИА Новости. По их мнению, курс рубля должен составлять около 32 руб. за доллар, а не 100, как сейчас. NEWS.ru опросил других экспертов и узнал, сколько на самом деле может стоить российская валюта и остались ли шансы вернуться к этому курсу вновь.

Откуда взялся курс в 32 рубля за доллар

Рубль в начале осени стал самой недооцененной валютой среди валют стран G20, следует из расчетов РИА Новости. Ранее был опубликован рейтинг стран «двадцатки» по стоимости комбо-обеда из бургера, картофеля фри и стакана колы. Самый дешевый обед оказался в России, а самый дорогой — в Германии. На основе этих данных аналитики агентства рассчитали курс нацвалют, ориентируясь на покупательную способность по отношению к американскому доллару.

Курс рубля по паритету покупательной способности (ППС) втрое ниже текущего курса и составляет 32,07 за один доллар. Россия имеет самый высокий паритет покупательной способности, объяснили эксперты.

На втором месте рейтинга — индонезийская рупия, ее курс в 2,2 раза лучше официального — 6,9 тыс. рупий за доллар вместо 15,4 тыс. На третьем месте — южноафриканский ранд. Стоимость национальной валюты ЮАР с учетом покупательной способности должна быть в 1,8 раза сильнее — 10,4 ранда за доллар. Кроме того, серьезно недооценены индийская рупия и китайский юань, турецкая лира, корейская вона и японская иена, говорят в РИА Новости.

Фото: Steve White/STRGSW/Global Look Press

Что такое паритет покупательной способности

ППС — это относительный показатель. Его применяют для сравнения экономического потенциала двух стран. С помощью расчета по ППС можно получить реальное представление об экономике стран, уровне жизни населения и силе валюты — насколько она переоценена, или, напротив, недооценена.

Паритет покупательной способности — это то, за сколько в рублях, долларах, юанях или любой другой валюте можно купить определенный товар, например, сотовый телефон или автомобиль.

Самый известный пример оценки валют по паритету покупательной способности — это так называемый «индекс бигмака», который с 1986 года рассчитывается журналом The Economist. За его основу берется стоимость известного бургера в разных странах.

Как сейчас рубль торгуется на бирже

5 октября курс доллар США закрыл торги выше 100 рублей впервые в этом году. В пятницу курс доллара превышал 101 руб. Тогда за него давали 101,5 руб.

В понедельник, 9 октября, американская валюта на момент написания материала торгуется выше 102 руб., следует из данных МосБиржи. Рубль продолжает понемногу слабеть, даже несмотря на скачок нефтяных цен, вызванный обострением военных действий на Ближнем Востоке. В России не хватает валюты, при том, что спрос на нее значительный — отсюда вытекает и слабость рубля, объясняет NEWS.ru аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

Напомним, своего исторического максимума курс доллара достиг весной 2022 года — 11 марта ЦБ установил официальный курс американской валюты в размере 120,37 руб. При этом накануне, 10 марта, в ходе торгов на бирже курс доллара в моменте превышал 121 руб.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Курс валют в марте 2022 года

Каков справедливый курс рубля

Аналитик Telegram-канала «Рынки Деньги Власть» Сергей Раманинов называет справедливым текущий курс рубля, то есть примерно 100 руб. за доллар. «Мы торгуемся примерно там, где и должны, нельзя сказать, что рубль сейчас чрезмерно слабый, с учетом разницы между рублевой и долларовой инфляцией рубль оценен примерно справедливо», — объясняет он.

По мнению основателя «Школы практического инвестирования» Федора Сидорова, рубль, напротив, недооценен. Справедливый курс для нашей нацвалюты (большинство аналитиков сходятся в этом мнении) — порядка 85 руб. за доллар, говорит он. Это соответствует объему притока экспортной выручки и подтверждается разницей в ставках в рублях, твердых валютах и других валютах в регионе, поясняет эксперт. А вот разговоры о долларе по 32 рубля — не более чем популизм, считает он.

Курс, который был бы приятен для россиян и сравнял бы уровни жизни в России и, например, в Португалии — 30–40 руб. за доллар, полагает финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин. Но есть «нюанс», связанный с расходами федерального бюджета. «Из-за санкций и ограничения поставок нашего сырья укрепление рубля до 30–40 руб. за доллар „пустит по миру“ российский бюджет, что приведет в долгосрочном плане к инфляции и большим катастрофическим последствиям», — объясняет собеседник NEWS.ru.

И с этой точки зрения рубль даже переоценен. Учитывая санкции, политические риски, траты бюджета (для того чтобы оставаться «на плаву» с учетом трат государства), один доллар должен стоить 120 рублей, резюмирует Звездин.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Будет ли рубль укрепляться до «справедливых» значений

В 2023 году мы точно не увидим доллар по 85 рублей, уверен Федор Сидоров. Эксперт также допускает укрепление рубля до этого уровня в 2024 году, но только в отсутствии новых экономических потрясений, сказал он NEWS.ru.

В случае если меры ЦБ по укреплению нацвалюты сработают (повышение ключевой ставки, ограничение на проведение некоторых операций с валютой и т. д.), рубль действительно может окрепнуть, но, конечно, не до 32 руб. за доллар, добавляет кандидат экономических наук, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Марков. Эксперт в беседе с NEWS.ru допускает рост курса нацвалюты до 90 руб. за доллар, но, скорее всего, только в следующем году.

Аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев верит, что рубль способен укрепиться до 85 руб. за доллар уже в 2023 году в случае ввода в действие программ трансфертов нефтяникам и «некоторых послаблений» в ограничении на экспортную поставку нефтепродуктов.

По техническому анализу справедливый курс находится на уровне 82,56 руб., но даже к этому уровню вернуться будет непросто, заявил NEWS.ru финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Для укрепления рубля требуется стабилизация экономики и платежного баланса. «До конца года рубль может укрепиться до 94–95 руб. за доллар», — допускает он.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Снизятся ли цены в случае роста курса рубля

Если рубль сильно окрепнет, то цены могут снизиться, прогнозирует в разговоре с NEWS.ru Сергей Раманинов. «Импортеры, закупившие товары при более крепком рубле, могут ставить цену ниже, конкурируя с импортерами, купившими товар по менее выгодному курсу», — говорит он.

Даже если доллар вдруг опустится до 32 руб., цены не упадут в три раза, а россияне не станут втрое богаче, добавляет Федор Сидоров. «Да, благосостояние населения улучшится, но не многократно. Благодаря политике импортозамещения Россия уже в меньшей степени зависит от иностранных цен. Прямая зависимость есть только у импортных товаров и комплектующих: электроники, бытовой техники, элитного алкоголя и табака, чая и кофе», — говорит он.

Резкое укрепление рубля может привести к падению импортных цен, но эффект будет различен по отраслям, добавляет Владислав Антонов. Снижение может коснуться прежде всего импортных продовольственных товаров и техники, говорит он. А вот цены на услуги ЖКХ вряд ли существенно изменятся из-за курса. Так что однозначного падения цен ожидать не стоит, заключает Антонов.

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