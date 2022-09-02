Названы условия роста курса доллара до 80 рублей к концу года Аналитик Миронюк: доллар может достичь 80 рублей к концу года при крупных закупках юаней

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Доллар будет стоить 80 рублей к концу текущего года лишь в том случае, если произойдет увеличение объема выкупа валюты государством по новому бюджетному правилу в сравнении с допандемийными. Об этом агентству ПРАЙМ рассказал эксперт «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк.

При сохранении стоимости нефти на текущем уровне, $90-100 за баррель Brent ($75-85 за баррель Urals), разница c предполагаемой ценой отсечения ($60 за баррель Urals) составляла бы $15-25 . Это примерно сопоставимо с уровнями 2019 года, — сообщил он.

Агентство Bloomberg сообщило, что Россия в этом году планирует закупить $70 млрд в юанях и других «дружественных» валютах с целью замедлить рост рубля. Согласно информации агентства, такой план был одобрен 30 августа на спецсовещании с участием высокопоставленных чиновников и сотрудников Банка России, включая его главу Эльвиру Набиуллину. При условии начал покупок в сентябре, придется приобретать по $23 млрд в месяц. По словам Миронюка, это значимая для валютного рынка сумма.

До 2020 года предполагалось, что бюджетное правило ослабляет национальную валюту примерно на 10 рублей за доллар. В том случае, если объемы выкупа окажутся выше ожидаемых, к концу года возможен курс доллара на уровне 80 рублей.

Ранее глава центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Дмитрий Тарасов заявил, что в конце июля торги китайским юанем на Московской Бирже вышли на рекордный уровень. В отдельные дни их объем превышал показатель по паре евро — рубль. Он отметил, что несмотря на сохранившееся лидерство доллара, юань стал третьей по востребованности валютой на бирже.