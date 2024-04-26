Названы страны, у которых с Россией может появиться единая валюта Финансист Разуваев: Россия и Казахстан должны создать евразийский евро

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Евразии нужна суверенная, единая экономика и аналог европейского евро, сообщил NEWS.ru финансовый аналитик Александр Разуваев. По его словам, евразийский Центробанк мог бы располагаться в Казани или Астане.

[Президент Белоруссии Александр] Лукашенко говорит о евразийском евро, даже подписали 10 лет назад документы с ЦБ в Алма-Ате. Но пока Россия под такими жесткими санкциями, ну какой евразийский евро? — задался вопросом эксперт.

Финансист считает, что в Евразии действительно следует создать единую валюту. По его мнению, использовать ее могут Белоруссия, Россия, Казахстан, Азербайджан, Турция, Иран, Узбекистан и, вероятно, Монголия с Киргизией.

Евразийский ЦБ можно в Казани разместить или в Астане. Вообще Евразии нужна суверенная, единая экономика, — заключил финансовый аналитик.

Ранее стало известно, что советники бывшего президента США и кандидата на пост американского лидера Дональда Трампа обсуждают возможность введения санкций в отношении стран, которые уходят от использования доллара во внешней торговле. Меры могут быть направлены против государств с развивающимися рынками с целью снизить риски для американской валюты.