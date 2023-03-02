Названы сроки, в которые упадут цены на овощи в России Эксперт Плугов: цены на огурцы снизятся дважды в течение весны

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Огурцы подешевеют на 15% в марте и еще на 30% в апреле. Такие прогнозы в беседе с NEWS.ru дал гендиректор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов. Помидоры будут дешеветь не так стремительно, но к концу весны цены на них тоже немного просядут.

Огурцы однозначно будут дешеветь на фоне расширения производства. В марте цены на огурцы снизятся на 15%, в апреле — еще на 30%. Цены на помидоры на достаточно высоких отметках продержатся дольше, но и они начнут дешеветь ближе к концу весны. Во второй половине мая ценник на помидоры снизится на 15%, — рассказал эксперт.

Кабачки, баклажаны и перец, объемы производства которых в России весной невелики (в достаточных объемах российская продукция на рынок начнет поступать только в июле), могут потерять до 25% своей стоимости за счет расширения предложения импорта.

Яйца в мае подешевеют на 15%. Традиционно во второй половине весны снижаются и цены на молоко — в среднем на 8–10%, — добавил аналитик.

Впрочем, с мнением об удешевлении молока и яиц согласны не все эксперты. В подробном материале на эту тему некоторые аналитики, наоборот, ожидают подорожания этой продукции.

Неделю назад NEWS.ru писал о том, что лидером по росту цен с начала года среди других продуктов стали огурцы. С конца декабря до середины февраля они подорожали на 58%. Покупатели жаловались, что овощ стоил дороже мяса. Цена «зеленого» начиналась от нескольких сотен, а где-то превышала тысячу рублей за килограмм. NEWS.ru узнал о причинах резкого роста цен.