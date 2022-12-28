Названы способы «вылечить» кредитную историю Риелтор Мавлутхонова: кредитную историю можно исправить с помощью новых займов

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Исправить плохую кредитную историю не только можно, но и нужно, заявила Pradva.Ru эксперт по ипотечному кредитованию Камила Мавлутхонова. Риелтор рассказала, что репутацию могут испортить просрочки по платежам, непогашенный долг, частое получение микрозаймов. В этих случаях банк может предложить кредит по более высокой ставке, ограничить лимит или вовсе отказать в выдаче. Чтобы «вылечить» кредитную историю, нужно зарекомендовать себя как надежного заемщика, сообщила эксперт.

Чтобы узнать фактический рейтинг, нужно обратиться в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) либо в организацию, в которой был оформлен последний заем. Получить информацию можно бесплатно дважды в год, далее за услугу придётся заплатить, — говорится в публикации.

При просрочке платежей нужно погасить задолженность и в будущем не допускать нарушений. Если долг перепродали коллекторам, следует обратиться в НКБИ или в банк, выдавший кредит, чтобы найти компанию, которой его передали. После этого нужно связаться с коллекторами, погасить долг и предоставить справку об этом в кредитное бюро, рассказала Мавлутхонова.

Если долги погашены, можно оформить кредитную карту с лимитом, отметила эксперт. Она обратила внимание, что процентная ставка по ней будет достаточно высокой, но если активно оплачивать кредиткой покупки и вовремя вносить платежи, это улучшит историю.

Потребительский кредит — еще один способ. Можно брать минимальную сумму.

Ранее NEWS.ru рассказал, как получать кредиты по низкой ставке, если банки отказываются предоставлять займ. Для этого, опять же, нужно улучшить кредитную историю. Стоит обращаться в банк, в котором уже обслуживались, и лучше лично, чем онлайн. Также рекомендуется брать больше денег и на более долгий срок, чем изначально планировалось.