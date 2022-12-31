Названы способы разумно тратить деньги в праздники Финансовый эксперт Сафиулин: в праздники следует установить лимиты на траты

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Управляющий Федеральным общественно-государственным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин заявил, что разумно тратить деньги в новогодние праздники поможет соблюдение правил финансовой грамотности. Есть несколько способов, которые не позволят потратить лишнего, отметил финансовый эксперт в интервью с Lenta.ru.

Сафиулин считает главным расписать грядущие расходы и установить лимиты на предстоящие траты. Также можно сберечь средства, если отказаться от излишнего пиршества и избытка спиртных напитков, подчеркнул эксперт.

Во-первых, это будет лучше для вашего здоровья, во-вторых, бюджет не пострадает. Лучше постараться вообще исключить излишества, пусть это будет очень разнообразный, но не давящий стол, не тазики салатов. Лучше скромно и весело отметить праздники, обязательно погулять, — советует он.

В России многие граждане могли получить зарплату за декабрь авансом в конце года, а не в январе. Сафиулин называет важным, распределение полученных средств на ближайший месяц с учетом обязательных трат. Также перед Новым годом возможно получение 13-й зарплаты, премий и бонусов. Важным является сберечь эти средства, добавил эксперт, допустив, что запретить себе вообще их не тратить — невозможно.

Если выделить 30–50 процентов и разместить их на какой-то новогодний депозит, то это убережет вас от лишних трат. А если учитывать, что на новогодние депозиты — увеличенные ставки, это отдалит вас от трат этих денег, и вы еще что-то заработаете, — сказал Сафиулин.

Ранее «Известия» сообщили, что одной из самых опасных схем мошенничества в новогодние праздники является звонок от имени сотрудников правоохранительных органов. В Почта Банке рассказали, что во время разговора злоумышленник может пойти на уловку, предупредив об уголовной ответственности за разглашение конфиденциальной информации, но постарается выманить данные банковской карты.