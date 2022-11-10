Названы способы перестать жить «от зарплаты до зарплаты» Аналитик Осадчий: чтобы не жить «от зарплаты до зарплаты», следует сократить расходы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для снижения зависимости от зарплаты гражданам следует научиться укладываться в бюджет. Такой совет дал россиянам в интервью агентству ПРАЙМ начальник аналитического управления банка «БКФ» Максим Осадчий. Он отметил, что для этого существуют как очевидные, так и не вполне очевидные способы.

В первую очередь эксперт посоветовал сократить расходы, делать покупки на распродажах, перейти на услуги более бюджетных мобильных операторов и снижать энергопотребление.

Кроме того, в целях экономии можно использовать банковские карты с хорошими условиями по кешбэку, отказаться от сигарет и алкоголя, избегать микрозаймов и вести бюджет в мобильном приложении.

Осадчий также порекомендовал попытаться повысить доходы, если ситуация к тому располагает. Например, сдавать «лишнюю» квартиру, а если она имеет высокую стоимость — продать и перебраться в район попроще. Также для пополнения бюджета эксперт рекомендовал найти дополнительную работу и начать продавать вещи.

Ранее сервис по поиску работы SuperJob привел результаты опроса, согласно которому для счастья среднестатистическому россиянину нужен доход в 205 тысяч рублей в месяц. Больше всего денег нужно москвичам — 250 тысяч рублей, ростовчанам — 205 тысяч рублей, а также жителям Владивостока, Екатеринбурга, Красноярска и Тюмени — по 200 тысяч рублей. Рекрутер Ильгиз Валинуров заявил, что доход от 250 тысяч рублей действительно получают руководители компаний и топ-менеджеры, их заработная плата объясняется высоким уровнем ответственности.

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросу поддержки доходов семей с детьми заявил, что в России выросли показатели среднемесячной зарплаты на 12,7%. При этом он отметил, что такие темпы роста все еще незначительны для среднестатистических граждан РФ.