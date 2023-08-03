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Названы риски для российской пенсионной системы

Эксперт Якушев перечислил основные проблемы пенсионной системы в России

Правительство не занимается долгосрочным планированием пенсионной системы. Об этом в интервью NEWS.ru заявил ведущий эксперт Института социальной политики НИУ ВШЭ Евгений Якушев. Вместо нужных для этого прогнозов на 70–100 лет вперед, которые учитывали бы демографическую ситуацию и расходы на пенсии в будущем, в России составляется лишь проект бюджета Социального фонда (ранее — Пенсионного) на три года, говорит эксперт.

Все эти риски, вероятно, приведут к существенному росту расходов пенсионной системы. А для того, чтобы оценивать эти риски, нужно проводить регулярное актуарное оценивание на 70–100 лет вперед, которое учитывало бы демографическую ситуацию, примерное количество пенсионеров в будущем и ожидаемые расходы, чтобы под это строить пенсионную систему уже сейчас. Но никто этим не занимается, — сказал Якушев.

Также растет неопределенность с возвращением гражданам накопительной части пенсии и долгосрочными пенсионными сбережениями, потому что это возможно только при экономической стабильности, добавляет эксперт. И не ясно, как будут платить пенсии самозанятым, которые не платят взносы в Соцфонд.

Кроме того, аналитик отметил, что сейчас российским IT-компаниями и индивидуальным предпринимателям дают множество льгот по уплате страховых взносов, но целесообразность этих расходов с учетом будущего пенсионной системы не оценивается. В результате пенсионная система лишается своих доходов, а пенсии сохраняются на сегодняшнем низком уровне.

Ранее NEWS.ru сообщал, что с 1 августа сразу нескольким категориям пенсионеров поднимут выплаты. Во-первых, будет произведен перерасчет пенсий работающим пенсионерам. Но максимально выплату могут поднять только на три пенсионных балла. То есть чуть более чем на 350 руб. Перерасчет сделают автоматически, без каких-либо заявлений. Кроме того, если в июле любому пенсионеру исполнилось 80 лет, его пенсия с августа будет повышена на 7567,33 ₽ в месяц. Подробнее о других повышениях — в отдельном в материале.