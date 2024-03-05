Названо условие разморозки российских активов на Западе Финаналитик Разуваев: российские активы может разморозить Трамп

Фото: Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дональд Трамп

Замороженные на Западе активы России может разморозить кандидат в президенты США Дональд Трамп, считает финансовый аналитик Александр Разуваев. В комментарии NEWS.ru он отметил, что такая точка зрения имеет место. Произойти это может, считает он, если Трамп выиграет президентские выборы в стране.

По его словам, если России не отдадут ее финансовые резервы, то число стран, вывозящих золото из США, будет расти. Происходить это будет на фоне падающих ставок.

Само золото дорожает, идет удар по доллару и евро. Но, правда, есть точка зрения, что Трамп выиграет выборы президента США и наши резервы разморозят. Тогда потихоньку эту историю начнут забывать, — говорит он.

Разуваев отмечает, что для экономики США вывоз монетарного золота не означает ничего страшного. Однако из-за ухода инвесторов придется покрывать бюджетный дефицит. Это будет для Штатов «достаточно болезненной историей», считает он.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен выразила сомнение в том, что вопрос об использовании конфискованных российских активов для помощи Украине может быть решен к лету. По ее словам, существует множество юридических проблем, а страны «Большой семерки» сходятся в том, что любое решение должно иметь юридическое обоснование.