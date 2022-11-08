Названо число работодателей, отказавшихся от новогодних премий «Работа.ру»: две трети работодателей отказались выдавать новогодние премии в этом году

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В 2022 году две трети работодателей не планируют выплачивать подчиненным новогодние премии. О нежелании делать финансовые подарки заявили 63% участников опроса сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор». По сравнению с прошлым годом, премии россиянам будут выплачиваться в два раза реже. Эти данные приводит РБК.

В ходе опроса 37% работодателей сообщили, что планируют порадовать сотрудников новогодними премиями. Из них 21% собирается поздравить всех сотрудников, 16% направят денежные поощрения только избранным работникам. Чаще всего выплачивать премии собираются компании, работающие в сфере производства и агропромышленного комплекса, а также торговли.

В то же время 63% респондентов не станут поощрять работников рублем. Годом ранее подобное нежелание высказали 35%. Руководители компаний объясняют это оптимизацией и урезанием бюджетов.

Что касается размеров новогодних премий, то они для большинства работников будут зависеть от результатов их труда. Об этом заявили 50% работодателей. Еще 20% выплатят сотрудникам дополнительно 10% от ежемесячной зарплаты, а 9% выдадут 13-ю зарплату.

По 6% опрошенных заявили о новогодней премии в размере 20–30% и 30–40% от зарплаты работника. Еще 5% выплатят более 50% заработной платы в виде поощрения. Премию в размере двух окладов получат подчиненные 3% опрошенных работодателей.

Ранее сервис по поиску работы SuperJob привел результаты опроса, согласно которому для счастья среднестатистическому россиянину нужен доход в 205 тысяч рублей в месяц. Больше всего денег нужно москвичам — 250 тысяч рублей, ростовчанам (205 тысяч рублей), а также жителям Владивостока, Екатеринбурга, Красноярска и Тюмени — по 200 тысяч рублей. Рекрутер Ильгиз Валинуров заявил, что доход от 250 тыс рублей действительно получают руководители компаний и топ-менеджеры, их заработная плата объясняется высоким уровнем ответственности.