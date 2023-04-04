Назван размер заработка, с которым россияне чувствуют себя уверенно SuperJob: среднестатистический россиянин хочет получать 195 тысяч рублей в месяц

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Россиянину для счастья нужно 195 тысяч рублей в месяц, показал недавний опрос портала Superjob.ru. Отмечается, что размер финансового благополучия растет с уровнем реальных доходов респондентов: 145 тысяч рублей достаточно россиянам с зарплатой до 50 тысяч рублей. Тем, кто зарабатывает более 80 тысяч рублей в месяц, нужно 265 тысяч рублей.

Сегодня среднестатистическому россиянину для счастья нужно 195 тысяч рублей в месяц, под Новый год запросы были выше — 205 тысяч рублей. Запросы мужчин превышают женские почти на 30% (220 и 170 тысяч рублей соответственно), — говорится в пресс-отчете SuperJob.

За полгода выросла сумма комфортного заработка во всех городах-миллионерах. Так, москвичи хотят получать порядка 260 тысяч рублей в месяц, что на 4% больше, чем в октябре 2022 года. Петербуржцы хотят получать 230 тысяч рублей в месяц.

Опрос проводился с 1 по 31 марта 2023 года среди 2500 респондентов старше 18 лет из 508 населенных пунктов.

В феврале инвестиционная компания Anderida Financial Group провела похожий опрос и выяснила, что средняя желаемая зарплата в России составляет 181 тысячу рублей. Исследование также показало, что более трети россиян (35%) довольны уровнем своей зарплаты, еще треть заявили, что их текущего дохода не хватает для комфортной жизни.