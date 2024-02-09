Названа сумма отсрочек по кредитам в Москве и области ЦБ: сумма отсрочек по кредитам в Москве и Подмосковье превысила 256 млрд рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве и Подмосковье с марта 2022 года опцией отсрочки по кредитам воспользовались почти 23 тысячи человек, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на информацию пресс-службы ГУ Банка России по Центральному федеральному округу. Всего за этот период банки в столице и области пересмотрели условия более чем по 339 тысячам кредитов на сумму свыше 256 млрд рублей.

По собственным программам банков реструктурировали 313,5 тысячи договоров на 227,6 млрд рублей, а в рамках закона о кредитных каникулах — 22,9 тысячи договоров на 16 млрд рублей. Ипотечных каникул предоставили по 2,8 тыс. кредитов на 13 млрд рублей, — отметили в Центробанке.

При этом на москвичей пришлось 215,9 тысячи реструктуризаций на общую сумму 179,5 млрд рублей, добавили в пресс-службе. В Московской области прошло 123 тысячи процедур объемом 76,9 млрд рублей.

Кроме того, возможностями программы кредитных каникул пользовались представители малого и среднего бизнеса, рассказали в ЦБ. Так, с марта 2022 года банки удовлетворили почти 17 тысяч запросов на сумму 581,8 млрд рублей.

С марта 2022 года у заемщиков, чье финансовое положение серьезно ухудшилось, а доход упал более чем на 30%, появилась возможность подать заявку на кредитные каникулы.

Ранее финансовый аналитик Михаил Беляев посоветовал гражданам, имеющим несколько кредитов, попробовать их рефинансировать. Эксперт подчеркнул, что для этого надо найти банк, который готов погасить все кредитные задолженности. Затем клиенту придется продолжить расплачиваться, но общая сумма в итоге окажется меньше, чем сразу за несколько кредитов.