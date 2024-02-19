Названа сумма, которую россияне задолжали банкам в 2023 году Приставы намерены взыскать с россиян 3,2 трлн рублей в пользу банков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральная служба судебных приставов планирует взыскать 3,2 трлн рублей с россиян в пользу банков, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные ведомства. В 2023 году на рассмотрение ФССП поступило 25 млн исполнительных производств, что почти вдвое больше, чем в 2020 году. Среди регионов с наибольшим числом неплательщиков ФССП отмечает Краснодарский и Красноярский края, Башкирию, Московскую и Челябинскую области.

Процент просроченных задолженностей остается стабильным, однако число исполнительных производств за 2023 год выросло на 4,5 млн. В 2021 году их насчитывалось 16,1 млн, а годом ранее — 12,9 млн. В службе подчеркнули, что число делопроизводств не соответствуют количеству должников, поскольку принудительное взыскание на одного человека могут инициировать сразу по ряду займов.

В феврале судебные приставы в Москве приостановили взыскание почти 15 тысяч долгов с москвичей, участвующих в специальной военной операции. Общая сумма исполнительных производств превышает 2,7 млрд рублей.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщал, что в Белгородской области нашли тело судебного пристава с простреленной головой, чиновника искали более суток. Как писал канал, 41-летний мужчина 24 января покинул отделение ФССП в городе Валуйки на личном автомобиле, в тот день пристав не вернулся домой и перестал выходить на связь.