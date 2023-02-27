Названа страна-рекордсмен по числу замороженных российских активов Минфин Бельгии сообщил о рекордном числе замороженных российских активов на €58 млрд

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Власти Бельгии заморозили активы россиян на общую сумму €58 млрд, об этом рассказал министр финансов страны Винсент Ван Петегем. По его словам, эта цифра является рекордной среди всех стран мира по количеству заблокированных российских средств. Помимо этого, Брюссель заморозила финансовые платежи россиян суммарно на €191 млрд, передает The Brussels Times.

Казначейство заморозило российских активов на €58 млрд. Речь идет о самой большой сумме среди государств-членов Евросоюза. Кроме того, было заблокировано российских финансовых транзакций на сумму €191 млрд. <...> Украина и наши европейские партнеры могут и впредь рассчитывать на строгое соблюдение и применение Бельгией этих санкций, — говорится в сообщении главы Минфина Бельгии.

Ранее представитель государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO) Фабиан Майенфиш заявил, что банки страны не имеют права распоряжаться замороженными российскими активами. По его словам, речь идет как о привлечении новых инвестиций, так и о продаже активов. Он уточнил, что на территории страны запрещены любые действия, связанные с использованием замороженных активов, за исключением начисления процентов и списания комиссии.