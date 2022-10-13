Названа причина, по которой рубль не вернется к советским показателям Аналитик Блинов: курс рубля не вернется к советскому из-за рыночных принципов в экономике

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Возврата к советским методам регулирования курсов валют в России не произойдет. Это объясняется тем, что отечественная экономика строится в настоящее время на рыночных принципах. Об этом агентству ПРАЙМ рассказал старший аналитик ИК «Русс-Инвест» Роман Блинов.

Да, возможно, торги по американскому доллару и единой европейской валюте канут в лету, но это не означает, что мир перевернется с ног на голову и остановится, — рассказал он.

При этом Московская Биржа и Центральный банк заранее предпринимают меры для смягчения возможных последствий от новых антироссийских санкций и прекращения торгов западных валют. Так, в следующем месяцев регулятор откажется от размещения на своем сайте биржевой информации о динамике курсов евро и доллара. При этом общедоступные данные об итогах торгов продолжит размещать торговая площадка, пояснил Блинов.

По его мнению, массовый отказ от доллара и евро способен привести к новому росту рубля, но также на динамику отечественной валюты окажут влияние события в мировой экономике и геополитическая ситуация.

Ранее главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк рассказала, что в эпоху экономической нестабильности людям особенно важно иметь так называемую финансовую «подушку безопасности». Она должна равняться сумме, достаточной для оплаты расходов семьи сроком от трех месяцев до полугода.

В свою очередь финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов заявил, что западные санкции привели к падению в России спроса на американские доллары. В такой ситуации инвесторы могут либо рискнуть и фиксировать убыток, либо ожидать ослабления рубля.