Названа основная валюта в расчетах между РФ, Азией и Европой Рубль стал основной валютой в расчетах РФ за экспорт с Европой и Азией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рубль стал основной валютой в расчетах РФ за экспорт с Европой и Азией, передает РБК со ссылкой на анализ данных за 2023 год от Центробанка и Федеральной таможенной службы. Объем торговли в рублях составил 49,7% общего числа трансакций. При этом уточняется, что в Европейский регион также включена Белоруссия.

Доля евро и долларов в расчетах со странами Европы составила 42,8%, доля остальных валют — 7,5%. При этом отмечается, что в предыдущие четыре года доллары и евро занимали наибольшую долю. Еще в 2022 году доллар и евро использовались в 69,9% операций, а в 2021 году был зафиксирован максимум по использованию валют США и Евросоюза — 88,3%.

По азиатскому направлению рубль занял чуть больше трети объемов — 36,1%. Еще 35,8% приходится на валюты дружественных стран, а 28,2% — на доллары и евро. До 2023 года со странами Азии преимущественно расплачивались долларами и евро. Только в 2022-м была намечена нисходящая тенденция — 55,3%. Еще в 2021 году на оплату евро и долларами приходилось 77,3%.

При этом научный сотрудник Института экономической политики имени Гайдара Дмитрий Кузнецов уточнял такую операционную деталь: если трансакция так устроена, что банк списывает сумму с ее рублевого счета российской компании, в статистике ЦБ трансакция будет отражаться как рублевая, хотя контракт и был номинирован в евро.

Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рассказал, что выборы президента России и заседание Центробанка по ставке в перспективе определят стабильность рубля. Помимо этого, рынок будет следить за ценами на нефть — если они вырастут до $87,5 за баррель, это окажет рублю дополнительную поддержку и курс доллара сохранится в пределах 90–93,30 рубля.