Названа минимальная сумма для стартовых инвестиций в биткоин Аналитик Беляев: для инвестирования в биткоин нужно минимум $65 тысяч

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минимальная сумма для стартовых инвестиций в биткоин должна составлять $65 тысяч, рассказал NEWS.ru финансовый аналитик кандидат экономических наук Михаил Беляев. Эксперт подчеркнул, что сейчас существуют и коллективные способы приобретения. Например, группа из 5–10 человек объединяется и покупает криптовалюту.

Для того чтобы вложиться в биткоины, вам понадобится минимум около $65 тысяч. Хотя сейчас существуют уже и коллективные способы приобретения. Группы из 5–10 человек сбрасываются и коллективно покупают криптовалюту, если речь идет о купле-продаже, — пояснил экономист.

В том случае, если человек планирует заниматься майнингом, потребуются очень большие затраты на электроэнергию, предупредил Беляев. По его словам, добыча биткоинов с помощью математического алгоритма с каждым днем будет становиться все более трудоемким процессом.

Если вы собираетесь заняться майнингом, то есть добычей биткоинов с помощью математического алгоритма, то затраты на электроэнергию будут очень большие. С каждым днем добыча становится все более трудоемким процессом, — заключил эксперт.

Ранее Беляев рассказал, что одним из главных рисков инвестирования в криптовалюту является подвижность курса биткоина. Эксперт подчеркнул, что также не везде можно расплатиться при помощи цифровых денег, особенно в легальном обороте.