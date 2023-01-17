Назван способ улучшить кредитную историю Экономист Беляев порекомендовал взять займ в МФО для улучшения кредитной истории

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Для улучшения кредитной истории стоит взять небольшой займ в микрофинансовой организации (МФО) и выплатить его, посоветовал экономист Михаил Беляев. Он уточнил в беседе с Lenta.ru, что это поможет показать, что человек является надежным заемщиком, и проблем с оформлением кредита в случае необходимости будет меньше. Беляев отметил, что взятые в МФО деньги для такой цели тратить не надо — они пойдут на погашение займа.

Самый стандартный прием — оформить кредит в микрофинансовой организации, там дают его с минимальным набором документов и условий, и аккуратно выплатить. Желательно это сделать пару раз, то есть вы берете кредит не чтобы им пользоваться, а чтобы улучшить свою кредитную историю, — рассказал специалист.

Он уточнил, что на кредитную историю в первую очередь влияет качество и сроки выплат. Специалист предостерег от использования сфальсифицированных документов — даже после выплаты кредита эта информация может вскрыться. Беляев объяснил, что кредитная история складывается не только из этих факторов: важно соблюдать все условия договора, отказаться от «кредитных каникул» и тратить полученные средства на те цели, которые запланированы согласно договору.

Также есть такое понятие, как нецелевое использование. Подразумеваются ситуации, когда вы взяли кредит на одни цели, а стали использовать на другие. Это достаточно серьезный фактор, в связи с котором банк даже может расторгнуть договор и потребовать досрочный возврат кредита, — рассказал эксперт.

Ранее аналитик Павел Самиев связал закредитованность россиян с тем, что многие не рассчитали траты на новогодние праздники и воспользовались помощью МФО. По мнению эксперта, такая ситуация не должна негативно сказаться на обслуживании кредитов. Самиев отметил, что рост закредитованности необязательно происходит из-за падения доходов населения.