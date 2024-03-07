Назван дефицит бюджета РФ за первые месяцы 2024 года Минфин: дефицит бюджета РФ за первые месяцы 2024 года составит 1,5 трлн рублей

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Дефицит федерального бюджета России в январе-феврале 2024 года составил 1,5 трлн рублей, сообщается на сайте министерства финансов страны. По предварительным данным, доход достигнет 5,025 трлн рублей, а объем расходов составит 6,5 трлн рублей, пояснили в министерстве.

В сообщении отмечается, что расходы увеличились на 17,2%. Уточняется, что связано это в том числе с оперативным заключением контрактов и авансами по отдельным контрактуемым расходам, говорится в сообщении.

Выступая с ежегодным посланием Федеральному собранию президент России Владимир Путин рассказал, на что будут направлены средства федерального бюджета. По его словам, правительство России направит свыше триллиона рублей на строительство новых медицинских учреждений, а также на ремонт и оснащение уже действующих больниц и поликлиник. Особое внимание также уделят учреждениям сферы образования, науки и технологий.

Также глава государства заявил о необходимости удвоить капитализацию российского фондового рынка. По словам главы государства, этой цели необходимо достичь к 2030 году. При этом он уточнил, что при удвоении объемов фондового рынка они достигнут 66% внутреннего валового продукта (ВВП).