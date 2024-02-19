Налоговый эксперт назвала максимальную сумму вычета за обучение Налоговый консультант Никонорова: лимит вычета за обучение – 15 600 рублей

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Максимальный размер налогового вычета за обучение для работающих россиян составляет 15 600 рублей, рассказала в беседе с aif.ru эксперт по налоговым вопросам Юлия Никонорова. По ее словам, при этом речь идет об обучении не только в вузах или колледжах, но и в детсадах, школах и других учебных заведениях.

Как напомнила специалист, получить вычет на образование может налоговый резидент РФ, который работает официально и уплачивает НДФЛ. Это же касается и самозанятых. Размер налогового вычета составляет 13% от затрат, понесенных в течение календарного года. Лимит соцвычета на взрослого — 120 тысяч рублей за год, таким образом, сумма вычета составляет не более 15 600 рублей.

Главное условие — это наличие у организации лицензии на образовательную деятельность. Индивидуальным предпринимателям полагается также иметь лицензию, если для обучения привлекаются педагоги. <...> Возврат 13% с понесенных расходов можно получить даже с различных онлайн-курсов — формат обучения здесь роли не играет, — подчеркнула эксперт.

Таким образом, налоговый вычет можно вернуть за обучение в детсадах, вузах, средних специальных учебных заведениях, в автошколах, на курсах иностранных языков, в спортивных и творческих детских студиях и так далее, добавила консультант. При этом оформить вычет можно как за собственное обучение, так и за детей, родственников и даже супругов, отметила консультант. Вычет осуществляется при условии возраста детей до 24 лет с очной формой обучения.

Как пишет издание, в 2025 году максимальная сумма соцвычетов вырастет до 19 500 рублей, а на каждого ребенка — до 14 300 рублей. Для оформления налогового вычета потребуются декларация 3-НДФЛ, справка о доходах 2-НДФЛ, договор на обучение, платежные документы, лицензия учебного заведения, а при оформлении на другого человека — документ, подтверждающий родство, и справка об очной форме обучения. В 2024 году можно предъявить к возврату расходы за 2023, 2022 и 2021 годы.

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