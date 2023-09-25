Налоговые вычеты в 2024 году за квартиру, учебу, лечение: что изменится Сенатор Святенко сообщила об изменении размера налогового вычета

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России в 2024 году планируется увеличить максимальный размер социального вычета по налогу на доходы. За обучение детей и приобретение лекарств можно будет вернуть больше средств, заявила председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко. Как изменится сумма выплат?

Меры социальной поддержки населения будут рассмотрены в ходе осенней сессии Совета Федерации. По словам Святенко, федеральный бюджет на 2024 год должен быть внесен в Госдуму до 1 октября.

Какую сумму можно вернуть за обучение детей

После принятия законопроекта об увеличении предельного размера налогового вычета по НДФЛ родители смогут вернуть до 14 300 рублей за обучение детей.

«Будет увеличен предельный размер социального вычета по налогу на доходы физических лиц в два раза: на обучение ребенка — до 110 тысяч рублей. Сейчас это 50 тысяч. Таким образом, максимальная сумма, которую можно будет вернуть в качестве налогового вычета, составит 14 300 рублей», — сообщила сенатор.

При наличии у компании лицензии или иного документа, подтверждающего право на ведение образовательного процесса, вычет по расходам на обучение можно получить не только в вузе, но и в других государственных и частных образовательных учреждениях. В частности, в детских садах, школах, при прохождении курсов и посещении кружков.

Сколько денег можно вернуть за лечение и покупку лекарств

Инна Святенко обратила внимание, что на обсуждении также стоит вопрос увеличения размера социального вычета на приобретение медикаментов.

«Будет увеличен предельный размер социального вычета на собственное обучение, приобретение медикаментов, негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование — до 150 тысяч, максимальный вычет составит 19 500 рублей» — объяснила она.

13% расходов можно вернуть за лекарства, назначенные врачом, диагностику и лечение при оказании скорой медицинской помощи, за реабилитацию в стационарных медицинских учреждениях, за медэкспертизы и за услуги, оказанные в поликлиниках и санаториях.

По дорогостоящим видам лечения сумма налогового вычета принимается в размере фактически произведенных расходов, без учета указанного ограничения.

Какую сумму можно вернуть за покупку квартиры

Россияне имеют право единожды вернуть до 13% от стоимости приобретенной недвижимости. Существует лимит, с которого исчисляется налоговый вычет: 2 млн рублей — для строительства или покупки жилья, 3 млн рублей — при погашении процентов по ипотеке. Таким образом, вернуть можно до 650 тысяч рублей.

Инвестиционные и имущественные вычеты предоставляются гражданам без необходимости заполнять налоговую декларацию и предоставлять подтверждающие документы. Все данные в налоговую службу сейчас передают банки.

Вернуть вычет нельзя при покупке недвижимости у родственников, если квартира была унаследована или подарена. Также воспользоваться услугой не могут участники военной ипотеки, так как часть суммы на приобретение жилья им предоставляет государство.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кто может оформить налоговый вычет на ребенка

Льгота для родителей, которая позволяет уменьшить сумму НДФЛ, распространяется на трудоустроенных опекунов с заработной платой меньше 350 тысяч рублей. Ее имеют право получить оба родителя, а если ребенок воспитывается только матерью или отцом, то можно оформить удвоенную выплату.

Сумма налогового вычета составляет 1400 рублей — для первого и второго ребенка в семье, 3000 рублей — на каждого последующего, 6000 рублей — на детей, у которых есть опекуны или попечители; 12 000 рублей — на усыновленных детей и детей-инвалидов.

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